"Przekazałem dziś członkom Rady Krajowej w serdecznej wiadomości, że decyzje Kandydatek walczących o fotel Przewodniczącej skłaniają mnie do oddania w ich ręce pełnej odpowiedzialności za kolejne decyzje dotyczące partii" - poinformował w mediach społecznościowych wicemarszałek Sejmu Szymon Hołownia. Można to odczytywać jako próbę przecięcia spekulacji dotyczących jego udziału w walce o fotel lidera Polski 2050.

Szymon Hołownia / Radek Pietruszka / PAP

Szymon Hołownia zabrał głos ws. wyborów szefa Polski 2050.

W ubiegły poniedziałek, z powodu problemów technicznych, głosowanie w drugiej turze wyborów na przewodniczącego partii Polska 2050 zostało unieważnione. O stanowisko ubiegały się: minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz oraz szefowa resortu klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska.

Szymon Hołownia nie ubiegał się o drugą kadencję na stanowisku szefa Polski 2050. Były marszałek Sejmu chciał zostać Wysokim Komisarzem ONZ ds. Uchodźców, ale jego walka o to stanowisko zakończyła się niepowodzeniem.

W czasie rozmowy z dziennikarzami w ubiegłym tygodniu Hołownia nie wykluczał startu w wyborach na szefa Polski 2050, gdyby całe głosowanie zostało powtórzone. Ostateczna decyzja Rady Krajowej w tej sprawie powinna zostać podjęta dzisiaj. Opcje są dwie - powtórzenie tylko drugiej tury lub całej procedury wyborczej.