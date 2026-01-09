Bartosz Romowicz zrezygnował z walki o stanowisko szefa Polski 2050. Paweł Śliz przyznał w Radiu RMF24, że nie zna powodu wycofania się Romowicza z walki o schedę po Szymonie Hołowni. Zapowiedział, że sam zagłosuje na Katarzynę Pełczyńską-Nałęcz. "Jedynie ona jest w stanie podołać bardzo trudnemu zadaniu wyprowadzenia nas z poziomu 2-3 proc." - tłumaczył przewodniczący klubu poselskiego Polski 2050.

O stanowisko przewodniczącego Polski 2050 w najbliższą sobotę będą walczyć: poseł Ryszard Petru, posłanka Joanna Mucha, minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, minister klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska oraz poseł Rafał Kasprzyk.

Znam ich zalety i wady. Decyzję podjąłem po dokładnej analizie tych wad i zalet, obserwacji ich pracy, współpracy z nimi - mówił w Radiu RMF24 Paweł Śliz, uzasadniając swoje poparcie dla Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz.

"Katarzyna jest wyrazistym politykiem"

Reporter RMF FM Kacper Wróblewski pytał też Śliza o nieformalny sojusz, który pozostali kandydaci mieli zawrzeć przeciwko Katarzynie Pełczyńskiej-Nałęcz.

Katarzyna jest bardzo silną osobowością, jest wyrazistym politykiem. Umie upomnieć się o swoje, a to jest bardzo dobra cecha dla lidera Polski 2050. Nasz lider musi umieć upomnieć się o nasze, ale zarazem być lojalnym współkoalicjantem - analizował szef klubu parlamentarnego Polski 2050.

Myślę, że ta cecha Katarzyny sprawiła, że (pozostali - przyp. red.) kandydaci próbują wspólnie działać, żeby jedno z nich zostało szefem partii - dodał.

"Dzięki Hołowni jestem w polityce"

Śliz podkreślał, że były marszałek Sejmu Szymon Hołownia pozostanie ważną postacią dla Polski 2050 nawet po oddaniu fotela lidera innej osobie. To dzięki Szymonowi Hołowni ja jestem w polityce. Do polityki poszedłem dzięki jego kręgosłupowi moralnemu, zasadom, którymi się kierował i wizji polityki, którą miał - zdradził.

Uważam, że najlepszym liderem Polski 2050 Szymona Hołowni byłby Szymon Hołownia. Byłbym bardzo szczęśliwy... Podjął decyzję, jaką podjął. Trzeba znaleźć mu godnego następcę - mówił gość Radia RMF24.

