Szymon Hołownia nie wyklucza walki o fotel szefa Polski 2050. Jego kandydowanie będzie możliwe, jeśli Rada Krajowa partii zdecyduje o powtórzeniu wyborów przewodniczącego.

Szymon Hołownia może powalczyć o kolejną kadencję w fotelu szefa Polski 2050.

Były marszałek Sejmu planował wycofanie się z polskiej polityki, ale nie udało mu się zdobyć stanowiska Wysokiego Komisarza ONZ ds. Uchodźców.

Hołownia chciał oddać fotel lidera. Teraz nie wyklucza walki o reelekcję

W poniedziałek w nocy, z powodu problemów technicznych, głosowanie w drugiej turze wyborów na przewodniczącego partii Polska 2050 zostało unieważnione. O stanowisko ubiegały się: minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz oraz szefowa resortu klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska.

Szymon Hołownia nie ubiegał się o drugą kadencję na stanowisku szefa Polski 2050. Były marszałek Sejmu chciał zostać Wysokim Komisarzem ONZ ds. Uchodźców, ale jego walka o to stanowisko zakończyła się niepowodzeniem.

Wszystko wskazuje na to, że doszło do zewnętrznej próby zakłócenia naszego procesu wyborczego - powiedział dziennikarzom Hołownia, odnosząc się do problemów w drugiej turze głosowania na szefa Polski 2050.

Były marszałek Sejmu nawiązał też do listu do członków partii, w którym opisał dwa możliwe scenariusze - powtórzenie drugiej tury głosowania lub całych wyborów. O tym, który scenariusz wybrać, zadecyduje Rada Krajowa, bo jest najwyższą władzą w partii - podkreślił.

Pytany przez dziennikarzy, czy w razie nowych wyborów wziąłby w nich udział, Hołownia zaznaczył, że jeszcze nie podjął w tej sprawie decyzji. Dopytywany zaznaczył, że najpierw decyzję musi podjąć zwołana na piątek Rada Krajowa.

Jeżeli się okaże, że to będzie rozwiązanie, które ma pomóc Polsce 2050, to ja się uchylał nie będę - zaznaczył były marszałek Sejmu.

Petru: Partia potrzebuje zmiany

O problemach związanych z wyborem nowego szefa Polski 2050 mówił w Radiu RMF24 poseł tego ugrupowania Ryszard Petru. Nie wiem, czy to był atak, czy technicznie coś się zacięło - przyznał.

To jest bardzo poważna sytuacja. Mówimy o wyborze szefa partii, która jest elementem koalicji rządzącej - podkreślał Petru, który sam był wśród kandydatów na następcę Szymona Hołowni.

Głęboko wierzę w to, że partia potrzebuje zmiany. Istotnej zmiany, nadziei na lepsze i umiejętności dogadywania się w koalicji - tłumaczył Petru. Wierzę głęboko w to, że wybierzemy panią Hennig-Kloskę w najbliższych dniach i trzymam za nią kciuki - zdradził.