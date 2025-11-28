Jest nowa kandydatka na stanowisko przewodniczącej Polski 2050. O fotel szefowej partii zamierza się ubiegać jej wiceprzewodnicząca Paulina Hennig-Kloska. To już piąta kandydatura na miejsce Szymona Hołowni.

Politycy Polski 2050. W środku Szymon Hołownia, z lewej Paulina Hennig-Kloska / Paweł Wodzyński / East News

Paulina Hennig-Kloska, wiceprzewodnicząca Polski 2050, ogłosiła start w wyborach na przewodniczącą partii.

Jako kluczowe filary swojego programu wskazała dialog, gospodarkę i przyrodę.

Przyznała, że niskie poparcie partii wynika z błędów i zbyt dużego skupienia się na wewnętrznych funkcjach, a za mało na komunikowaniu sukcesów.

Jak mówiła podczas konferencji prasowej w Sejmie Hennig-Kloska, od kilku miesięcy między członkami partii trwa dyskusja na temat tego, co dalej z Polską 2050.

Podjęłam decyzję, że chcę realnie wziąć udział w tej dyskusji (...) ponieważ mam swoje pomysły, mam swój plan, który również w ostatnich miesiącach i tygodniach nie był słyszany - poinformowała.

Podpisy zebrane

Oświadczyła, że planuje wystartować w wyborach na przewodniczącą partii. Jak powiedziała, w 48 godzin udało jej się uzyskać dwa razy tyle podpisów, ile wymaganych jest do zarejestrowania kandydata. Byliśmy, jesteśmy i będziemy realną alternatywą polityczną, która jest Polsce bardzo potrzebna - zaznaczyła Hennig-Kloska.

Jak mówiła, brak takiej alternatywy może doprowadzić do tego, że "w Polsce władze przejmą ludzie, którzy mówią językiem Rosji, którzy piszą na co dzień cyrylicą".

Hennig-Kloska przekonywała, że ma konkretny pomysł na to, czego Polska 2050 potrzebuje. Wskazała przy tym trzy kluczowe jej zdaniem filary - dialog, gospodarkę i przyrodę.

Zapowiedziała także, że w najbliższym czasie zamierza odwiedzić wszystkie województwa w Polsce.

Rekordowo niskie poparcie dla Polski 2050

Dopytywana o niskie wyniki sondażowe partii odparła, że rzeczywiście poparcie dla ugrupowania jest dzisiaj historycznie niskie, a doprowadziły do nich błędy, których jej zdaniem można było uniknąć.

Jak powiedziała, w ostatnich miesiącach w ugrupowaniu skupiono się za bardzo na dyskusji o funkcjach i stanowiskach, a za mało na tym, by powiedzieć wyborcom i członkom, jakie sukcesy odniesiono przez ostatnie dwa lata.

Lider i założyciel Polski 2050 Szymon Hołownia pod koniec września przekazał, że nie będzie ubiegał się o funkcję przewodniczącego partii.

Kandydaci na szefa Polski 2050

Do tej pory start w wyborach na przewodniczącego partii zadeklarowali: Paulina Hennig-Kloska, Ryszard Petru, Joanna Mucha, Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz i Michał Kobosko.

Termin zgłaszania kandydatów mija 10 grudnia, wybory odbędą się w styczniu.