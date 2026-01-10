​Głosowanie na nowego przewodniczącego Polski 2050 zakończyło się o godz. 15. Żaden z kandydatów nie zdobył ponad 50 proc. głosów, dlatego odbędzie się II tura zaplanowana na poniedziałek, 12 grudnia. Zmierzą się w niej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz i Paulina Hennig-Kloska.

Głosowanie trwało od godz. 9.15 do godz. 15. Uprawnionych było ponad 800 delegatów. Minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz otrzymała 277 głosów. Na minister klimatu i środowiska Paulinę Hennig-Kloskę głosowało 131 członków partii.

II tura odbędzie się w poniedziałek, wyniki będą znane tego samego dnia późnym wieczorem.

O stanowisko szefa Polski 2050 walczyli: poseł Ryszard Petru, posłanka Joanna Mucha, minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, minister klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska oraz poseł Rafał Kasprzyk.

Pierwotnie o stanowisko szefa partii chciało ubiegać się siedmiu polityków Polski 2050. W grudniu ze startu w wyborach zrezygnował europoseł Michał Kobosko, a w piątek - czyli dzień przed głosowaniem - ze zmagań wycofał się Bartosz Romowicz.

Obecny lider i założyciel Polski 2050 Szymon Hołownia pod koniec września ub.r. poinformował, że nie będzie ponownie ubiegał się o funkcję przewodniczącego partii. Później ogłosił, że stara się o funkcję Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców. Ostatecznie na stanowisko to został wybrany były prezydent Iraku - Barham Ahmed Salih.