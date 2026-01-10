Głosowanie na nowego przewodniczącego Polski 2050 zakończyło się o godz. 15. Żaden z kandydatów nie zdobył ponad 50 proc. głosów, dlatego odbędzie się II tura zaplanowana na poniedziałek, 12 grudnia. Zmierzą się w niej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz i Paulina Hennig-Kloska.
Głosowanie trwało od godz. 9.15 do godz. 15. Uprawnionych było ponad 800 delegatów. Minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz otrzymała 277 głosów. Na minister klimatu i środowiska Paulinę Hennig-Kloskę głosowało 131 członków partii.