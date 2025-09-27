Polska 2050 ma wkrótce wskazać wicemarszałka Sejmu i wicepremiera rządu. Szymon Hołownia stwierdził dziś, że nie chce pełnić żadnej z tej funkcji. Wskazał też, kto jego zdaniem powinien zostać wicepremierem.

Prezes Polski 2050, marszałek Sejmu Szymon Hołownia, Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz i Michał Kobosko

Lider Polski 2050 zrobił dziś polityczny krok wstecz. Po posiedzeniu rady krajowej ugrupowania przekazał, że nie będzie już kandydował na stanowisko przewodniczącego Polski 2050.

Rolą lidera jest też powiedzieć w pewnym momencie "przekazuję pałeczkę w sztafecie". Myślę, że ten moment nadszedł dla mnie i dla organizacji - mówił.

W rozmowie z mediami przekazał też, że nie jest zainteresowany funkcją wicepremiera z ramienia Polski 2050. To nie moja droga - mówił. Jego zdaniem tę ważną rolę należy powierzyć Katarzynie Pełczyńskiej-Nałęcz.

Powinniśmy w tym miejscu dać szansę Katarzynie Pełczyńskiej-Nałęcz, nie ukrywam tego. Natomiast jesteśmy partią demokratyczną. Umówiliśmy się tak, że nie decyzja przewodniczącego wszystko rozstrzyga i załatwia, tylko że ta decyzja jest konsensualna - wskazał w rozmowie z RMF FM.

Pełczyńska-Nałęcz po posiedzeniu Rady Krajowej 2050 powiedziała mediom, że ten organ wskaże kandydata na wicepremiera we wtorek, po zasięgnięciu opinii klubu.

Hołownia rekomendowany na wicemarszałka Sejmu

Członkowie Polski 2050 w trakcie sobotniego spotkania podjęli uchwałę, w której Rada Krajowa jednogłośnie rekomendowała Hołownię, na pozycję wicemarszałka Sejmu zgodnie z umową koalicyjną.

Cała Rada Krajowa jednogłośnie rekomenduje, prosi, prosi po prostu marszałka Szymona Hołownię, żeby zechciał być wicemarszałkiem - mówiła Pełczyńska-Nałęcz.

Pełczyńska-Nałęcz i afera KPO

W ostatnich tygodniach Pełczyńska-Nałęcz musiała się tłumaczyć z wątpliwego wydatkowania środków z Krajowego Planu Odbudowy. Sprawa przeznaczenia dotacji dla branży HoReCa np. na kupno łodzi wywołała oburzenie opinii publicznej.

Minister funduszy i polityki regionalnej wskazała, że w przypadku 39 projektów, które wzbudziły największe kontrowersje, przeprowadzono pogłębione kontrole. Chodzi na przykład o środki dla osób spokrewnionych z politykami PO i PiS.

Nie wiem, czy państwa ucieszę, czy rozczaruję. Oba projekty zostały skontrolowane i są zgodne z zasadami dla branży HoReCa. Ci, którzy uważali, że wszystko jest dla PO, się zawiodą. I ci, którzy uważali, że to przekręty PiS-u, też się zawiodą - mówiła. W siedmiu przypadkach wskazano na nieprawidłowości. Pełczyńska-Nałęcz wskazała, że na trzy projekty dotyczące dotacji na łodzie dwa były prawidłowe, a jeden nie.

Co zakłada umowa koalicyjna?

Zgodnie z umową koalicyjną Szymon Hołownia będzie marszałkiem Sejmu do 13 listopada 2025 r. Później ma zastąpić go na tym stanowisku współprzewodniczący Nowej Lewicy, obecny wicemarszałek Włodzimierz Czarzasty. W zamian Polska 2050 ma otrzymać funkcję wicemarszałka Sejmu i wicepremiera.