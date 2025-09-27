"Kolejny raz cieszę się, że opuściłam szeregi Polski 2050. Jestem totalnie zniesmaczona dzisiejszym głosowaniem moich kolegów nad ustawą prezydencką o CPK. Wstyd koledzy!" - napisała Izabela Bodnar, była kandydatka na prezydenta Wrocławia, która na początku lipca odeszła z partii założonej przez Szymona Hołownię.

Sejm nie przyjął w piątek wniosku Lewicy o odrzucenie w pierwszym czytaniu prezydenckiego projektu ustawy o zapewnieniu budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego. Tym samym projekt skierowano do dalszych prac w komisji. Za odrzuceniem wniosku było 211 posłów, przeciw 203, a 12 wstrzymało się od głosu.

Za odrzuceniem prezydenckiego projektu było 151 posłów Koalicji Obywatelskiej, 24 posłów PSL i żaden z głosujących posłów PiS. Z kolei na 28 posłów Polski 2050 biorących udział w głosowaniu 7 posłów było za wnioskiem Lewicy, 9 przeciw, a 12 wstrzymało się od głosu. Przeciw głosował m.in. marszałek Sejmu i lider Polski 2050 Szymon Hołownia.

Była polityczka Polski 2050: Wstyd

Głosowanie skomentowała Izabela Bodnar, która na początku lipca złożyła rezygnację z członkostwa w partii Polska 2050 oraz w klubie parlamentarnym. Decyzja byłej kandydatki na prezydenta Wrocławia była m.in. pokłosiem potajemnego spotkania Szymona Hołowni z politykami m.in. Prawa i Sprawiedliwości - w tym z prezesem Jarosławem Kaczyńskim - w mieszkaniu Adama Bielana.

Bodnar, w chwili odejścia, zarzuciła również partii Hołowni to, że "stawia znak równości między demokratyczną Koalicją Obywatelską a populistyczną, dewastującą demokrację w Polsce - Prawem i Sprawiedliwością". "Taka narracja jest abberacją sama w sobie, gdyż z jednej strony legitymizuje nielegalne działania PiS, a z drugiej uderza w cały demokratyczny obóz, z takim trudem budowany" - pisała w lipcu Izabela Bodnar. Teraz - po głosowaniu w sprawie CPK - stwierdziła, że cieszy się, że odeszła z ugrupowania marszałka Sejmu.

"Na koniec dnia muszę jeszcze wyekspresjonować fakt, że kolejny raz cieszę się, że opuściłam szeregi Polski 2050. Jestem totalnie zniesmaczona dzisiejszym głosowaniem moich kolegów nad ustawą prezydencką o CPK. Wstyd koledzy! Tyle ode mnie" - napisała.