"Jeśli chodzi o religię, to zachowaliśmy się zgodnie z wartościami i Donald Tusk o tym wiedział. To był projekt obywatelski, a nie rządowy" - powiedział Piotr Zgorzelski w programie Gość Krzysztofa Ziemca, pytany o piątkowe głosowanie w Sejmie. To właśnie głosy m.in. PSL i Polski 2050 zdecydowały, że posłowie skierowali do dalszych prac obywatelski projekt zakładający wprowadzenie do szkół dwóch obowiązkowych godzin religii lub etyki. "Trzeba w szkole realizować katalog wartości" - dodał wicemarszałek Sejmu.

PSL zachowało się zgodnie ze swoimi wartościami - tak piątkowe głosowanie w Sejmie tłumaczył w programie Gość Krzysztofa Ziemca - wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski.

Przypomnijmy, to między innymi głosy ludowców zdecydowały o tym, że Sejm skierował do dalszych prac obywatelski projekt zakładający wprowadzenie do szkół dwóch obowiązkowych godzin religii lub etyki.

Premier Donald Tusk przyznał, że wolałby, aby członkowie koalicji rządzącej mieli identyczne poglądy na temat religii i Kościoła, ale jest inaczej.

Jeśli chodzi o religię, to zachowaliśmy się zgodnie z wartościami i Donald Tusk o tym wiedział. To był projekt obywatelski, a nie rządowy - podkreślał na antenie RMF FM Piotr Zgorzelski.

Głosowanie w sprawie CPK: "Nie rozumiem"

Gość Krzysztofa Ziemca skomentował też inne sejmowe głosowanie - ws. wniosku Lewicy o odrzucenie w pierwszym czytaniu prezydenckiego projektu ustawy o zapewnieniu budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego.

Za skierowaniem projektu do dalszych prac w komisji głosowała część posłów Polski 2050, w tym Szymon Hołownia.

Nie jestem w stanie zrozumieć głosowania kolegów z Polski 2050 ws. CPK - podkreślał, dodając jednocześnie, że nie ma mowy o końcu koalicji. Nie widzę, nie czuję tego i nie ma mowy o końcu koalicji - mówił wicemarszałek Sejmu.

