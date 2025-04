Prezydent Andrzej Duda skomentował wystąpienie ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego w Sejmie. Zarzucił mu, że politykę zagraniczną pomieszał z "partyjnymi sporami i połajankami" wplatając hasło wyborcze Rafała Trzaskowskiego do przemówienia. Żałował też, że Sikorski całkowicie pominął kwestie współpracy w ramach Trójmorza.

Andrzej Duda wysłuchał przemówienia Radosława Sikorskiego / Radosław Pietruszka / PAP

Pan minister sprowadził to wszystko do polityki partyjnej, używając hasła jednego z kandydatów w wyborach prezydenckich i głośno wykrzykując je praktycznie na sali sejmowej - stwierdził Andrzej Duda.

Dalej mówił o tym, że przez prawie 10 lat sprawowania urzędu prezydenta RP z powagą podchodził do zapisu konstytucji, który mówi o tym, że realizacji polityki zagranicznej przez wszystkich tych, którzy w nich uczestniczą, musi polegać na współdziałaniu.

Zaznaczał, że współdziałanie to także umiejętność wzniesienia się ponad "partyjne kwestie, spory i połajanki wewnątrz polskiej polityki". Szkoda, że padło to partyjne hasło i szkoda, że tyle razy mieliśmy dzisiaj do czynienia de facto z politycznymi, partyjnymi wycieczkami w trakcie tego wystąpienia - podkreślał.

Prezydent rozczarowany

Żałuję bardzo i przyjąłem z wielkim rozczarowaniem to, że pan minister w swoim wystąpieniu nie znalazł miejsca na to, żeby zaznaczyć rozwijającą się i znakomicie funkcjonującą międzynarodową współpracę, jaką Polska realizuje w ramach Trójmorza - mówił prezydent.

Andrzej Duda podkreślił, że wkrótce do Polski przyjadą przedstawiciela państw Trójmorza, a także przedstawiciele USA, Japonii, krajów Zatoki Perskiej. Będzie to największe wydarzenie międzynarodowe, jakie ma miejsce w czasie polskiej prezydencji. Pan minister nie znalazł miejsca w swoim wystąpieniu, żeby powiedzieć nie tylko o tym wydarzeniu, ale całej inicjatywie Trójmorza - mówił.

Co powiedział Sikorski?

W trakcie przemówienie minister Sikorski przekonywał, że "Polska nie powinna łudzić się, że skorzysta na świecie, w którym ponownie zapanuje prawo pięści". Jego zdaniem nasz kraj powinien bronić demokracji, poszanowania prawa, ładu międzynarodowego oraz sprawiedliwej i sprawczej UE.

Stawką jest to, czy Europa pozostanie jednym z centrów świata, czy zostanie rozdrapana na kilkadziesiąt zbiedniałych rynków zbytu. Czy będzie potęgą, czy popychadłem (...) od tego zależy bezpieczeństwo, dobrobyt i siła Polski. Cała Polska naprzód! - mówił Sikorski, a później poprosił o przyjęcie jego informacji przez Sejm.

"Cała Polska naprzód!" - to hasło wyborcze Rafała Trzaskowskiego w kampanii prezydenckiej. Gdy Sikorski je wypowiedział, w Sejmie rozległy się gromkie oklaski polityków koalicji rządzącej, większość z nich wstała ze swoich miejsc.