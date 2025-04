Agnieszka Bartol obejmie stanowisko Stałej Przedstawiciel RP przy UE. Nominację ambasadorską wręczył we wtorek szef MSZ Radosław Sikorski.

Agnieszka Bartol i Radosław Sikorski / MSZ /

"Minister Radosław Sikorski wręczył dziś nominację ambasadorską Agnieszce Bartol, która obejmie stanowisko Stałej Przedstawiciel RP przy UE. Pani Agnieszka Bartol, która posiada bogate doświadczenie w pracy w strukturach unijnych, jest pierwszą kobietą na tym stanowisku" - przekazało MSZ na platformie X.

Sikorski również we wpisie na platformie X, podkreśli, że Bartol to "ekspertka, patriotka, dyplomatka". "Gratuluję pani ambasador Agnieszka Bartol. Cieszę się, że to właśnie na Pani ręce mogłem przekazać pierwszą nominację ambasadorską. Jest Pani pierwszą kobietą sprawującą urząd Stałej Przedstawiciel RP przy UE" - napisał szef MSZ.

Bartol pełniła obowiązki przedstawiciela Polski przy Unii Europejskiej już od października ubiegłego roku. Wcześniej przez wiele lat związana był z różnymi instytucjami unijnymi, m.in. Radą UE. Jej kandydaturę pozytywnie zaopiniowała w lutym sejmowa Komisja Spraw Zagranicznych.