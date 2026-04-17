Nie boimy się utraty członkostwa w partii, bo nie robimy nic, co byłoby niezgodne ze statutem PiS - tak odpowiadają Jarosławowi Kaczyńskiemu politycy Prawa i Sprawiedliwości, którzy dołączyli do stowarzyszenia Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego.

Do stowarzyszenia Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego miało się zapisać, według nieoficjalnych informacji, nawet kilkudziesięciu parlamentarzystów PiS, zarówno posłów, senatorów, jak i europarlamentarzystów. Podkreślają oni, że nie zamierzają opuszczać PiS.

Jarosław Kaczyński traktuję tę inicjatywę jednak jako konkurencję wobec PiS. W piątek powiedział, że statut PiS jest równy dla wszystkich członków partii i dlatego nie może robić wyjątku dla Rozwój Plus.

Mam wielką nadzieję na to, że ci, którzy, no, podjęli te działania, zrozumieją, że działają na szkodę nie tylko Prawa i Sprawiedliwości (....), ale i na szkodę Polski. Dzisiaj mamy po prostu fatalną władzę w Polsce i naprawdę trzeba ją zmienić - powiedział lider PiS.

Trzeba wybrać i jasno mówię, że dla ludzi, którzy by się w to angażowali, miejsc na naszych listach nie będzie - przestrzegł Kaczyński.

Nie boją się Kaczyńskiego

Z politykami PiS, którzy wsparli inicjatywę Mateusza Morawieckiego, zaliczanymi do obozu "harcerzy" (to najbliższe, zaufane otoczenie byłego premiera, wielu z tych osób wywodzi się z harcerstwa - przyp. red.), rozmawiał Michał Radkowski, reporter RMF FM.

Marcin Horała nie przestraszył się słów Kaczyńskiego i nie zamierza odchodzić ze stowarzyszenia.

Gdyby miało być tak, że jakaś forma kary czy represji zgodnej ze statutem PiS by mnie miała dotknąć, no to od tego jest tryb odwoławczy. Nie wiem, w jaki sposób można było umotywować, że wspieranie rozwoju Polski, inwestycji i przekonywanie ludzi do obozu patriotycznego jest sprzeczne z celami PiS. Wydaje mi się, że taką rozprawę czy postępowanie odwoławcze na pewno bym wygrał - powiedział Marcin Horała dziennikarzowi RMF FM.

Podobnego zdania jest Janusz Cieszyński.

Bardzo dobrze znam statut Prawa i Sprawiedliwości. Jako członek założyciel znam też statut Stowarzyszenia Rozwój Plus. Nawet nie tyle, że nie łamię [statut PiS - przyp. red.], ja jestem przekonany, że nasze cele są w stu procentach zbieżne. A tym celem jest odsunięcie od władzy tego fatalnego rządu - powiedział były wiceminister zdrowia w rządzie PiS.