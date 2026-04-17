Gdańsk, ul. Powstańców Warszawskich 35 - to szczególne miejsce nie tylko dla mieszkańców stolicy Trójmiasta. To właśnie tam znajduje się największy - poza granicami Francji - cmentarz wojskowy tego kraju. Pochowani tam się żołnierze, ale nie też brakuje też grobów bezimiennych.

Francuski cmentarz wojskowy w Gdańsku / Marcin Gadomski / PAP

W sumie na 2 hektarach powierzchni stoi 1,5 tys. grobów. Część z nich to mogiły bezimienne. Jak informuje portal gdańsk.pl, jedna trzecia pochowanych na tym gdańskim cmentarzu to osoby zidentyfikowane.

Spoczywają tu głównie jeńcy z niemieckich obozów z czasu II wojny światowej oraz cześć ofiar wcześniejszych konfliktów - również z okresu I wojny światowej. Gdański portal podkreśla, że żołnierze, który spoczęli na tym cmentarzu byli różnego wyznania. Od chrześcijan i muzułmanów aż po wyznawców judaizmu.

Obchody zakończenia II wojny światowej na gdańskim cmentarzu

Szczególnie ważnym dniem dla historii tego cmentarza jest 11 listopada. Wówczas w Polsce obchodzimy święto niepodległości, z kolei Francuzi tego dnia upamiętniają zakończenie I wojny światowej.

Z tej okazji na francuskim cmentarzu wojskowym odbywają się uroczystości upamiętniająca tamte wydarzenia. W przeszłości brali w nich udział m.in. ambasador Francji czy konsul honorowy w Trójmieście Alain Mompert.

W części centralnej cmentarza znajdują się ogromne trzy krzyże i to właśnie pod tym pomnikiem uczestnicy uroczystości złożyli wieńce. Uroczystości ku czci pochowanych w Gdańsku żołnierzy francuskich mają zawsze uroczystą wojskową oprawę. Obecna jest kompania reprezentacyjna oraz orkiestra Marynarki Wojennej RP.