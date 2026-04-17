Gdyby wybory parlamentarne odbyły się w połowie kwietnia, Koalicja Obywatelska mogłaby liczyć na 32 proc. głosów - wynika z najnowszego sondażu CBOS. To najlepszy rezultat partii Donalda Tuska od kwietnia 2025 roku i wzrost o 2,8 punktu procentowego w porównaniu z poprzednim miesiącem. Na drugim miejscu znalazło się Prawo i Sprawiedliwość z poparciem 18,2 proc. Czy taka różnica wystarczy, by Tusk mógł myśleć o stworzeniu kolejnego rządu?

Kto stworzyłby rząd, gdyby wybory odbyły się w najbliższą niedzielę? Odpowiedź nie jest oczywista

Poparcie dla PiS na poziomie 18,2 proc., oznacza spadek o 2,9 punktu procentowego i jednocześnie najgorszy wynik w tym roku. W lutym partia Jarosława Kaczyńskiego odnotowała 18,3 proc. poparcia.

Trzecie miejsce w sondażu zajmuje Konfederacja Wolność i Niepodległość, którą popiera 13 proc. respondentów (+1,9 pkt proc. względem marca). Na czwartej pozycji znalazła się Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna z wynikiem 8,7 proc. (spadek o 2,3 pkt proc.).

Do Sejmu weszłaby także Nowa Lewica, która może liczyć na 5,8 proc. głosów, co oznacza wzrost o 2,3 pkt proc. w porównaniu z poprzednim miesiącem. Na granicy progu wyborczego znalazła się partia Razem - 4,9 proc. (-1,1 pkt proc.).

Poza parlamentem znalazłyby się PSL (3 proc.) oraz Polska 2050 (0,7 proc.).

Decydują... niezdecydowani

Odsetek osób niezdecydowanych, na kogo oddać głos, spadł do 10,9 proc. - to o 1,7 pkt proc. mniej niż w marcu i o 4,3 pkt proc. mniej niż w lutym.

CBOS przeprowadził także imputację danych, by oszacować preferencje wyborcze niezdecydowanych oraz osób odmawiających odpowiedzi. W tym wariancie na KO zagłosowałoby 34,7 proc. wyborców, a na PiS 22,8 proc. Wzrosłyby także notowania obu Konfederacji - Konfederacja WiN uzyskałaby 14,5 proc., a KKP 10,2 proc. Oba ugrupowania lewicowe przekroczyłyby próg wyborczy: Nowa Lewica - 6,7 proc., Razem - 5,8 proc. PSL popierałoby 3,7 proc. wyborców, a Polskę 2050 - 1,5 proc.

W takiej konfiguracji łączny wynik potencjalnej szerokiej koalicji prawicowej (PiS plus obie Konfederacje) wynosi 39,9 proc. i wciąż przewyższa łączny wynik ugrupowań obecnej koalicji rządowej - KO i Nowej Lewicy (37,8 proc.).

Badanie CBOS zostało przeprowadzone w dniach 13-15 kwietnia 2026 roku metodą wywiadów telefonicznych (CATI - 80 proc.) oraz internetowych (CAWI - 20 proc.) na próbie 1000 dorosłych mieszkańców Polski.