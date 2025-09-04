Andrzej Duda rozpoczyna nowy etap kariery zawodowej. W Kanale Zero będzie miał swój program. Grzegorz Schetyna stwierdził, że po byłym prezydencie spodziewał się czegoś innego. Zaznaczył też, że nie widzi przyszłości politycznej dla Andrzeja Dudy. „Uważam, że nie ma miejsca na taką osobowość” – stwierdził.

Andrzej Duda podczas nagrywania podcastu. Wkrótce były prezydent ma rozpocząć współpracę z Kanałem Zero / Szymon Pulcyn / PAP

Spodziewałem się innych aktywności po byłym prezydencie RP. Mam doświadczenia aktywności prezydenckich w innym wymiarze. Może to jest nowa polityczna jakość, choć nie wiem, czy polityczna - tak zaangażowanie się Andrzeja Dudy w działalność medialną skomentował w Porannej rozmowie w RMF FM senator Koalicji Obywatelskiej.

To jest bardzo ryzykowna droga - stwierdził były szef MSZ-u i sam zaczął się zastanawiać nad tym, czy ruch Andrzeja Dudy świadczy o przejściu na polityczną emeryturę.

Co stało się z deklaracjami obozu Andrzeja Dudy?

Tomasz Terlikowski wskazał, że być może były prezydent ma jednak ambicje polityczne, bo założyciel Kanału Zero próbował aktywności politycznej, a w przeszłości w Polsce media już kreowały politykę. Ale proszę zobaczyć, że jeszcze parę tygodni temu z obozu prezydenta Dudy były informacje, że on jest gotowy, żeby zostać premierem przyszłej koalicji PiS-u i Konfederacji. To dosyć daleko od tego, że będzie prowadził w Kanale Zero swój program - odpowiadał Schetyna.

Schetyna o roli Kaczyńskiego na prawicy

Nie widzę przyszłości politycznej przed byłym prezydentem Andrzejem Dudą. W takim wymiarze całościowym, projektu politycznego i przyszłości. Uważam, że nie ma miejsca na taką osobowość - ocenił gość RMF FM.

Doświadczony polityk tłumaczył, że działania Jarosława Kaczyńskiego, to jak lider PiS-u atakuje Konfederację i jak buduje swoją partię, świadczy o jednym: Uważam, że nikomu nie zostawia ani przestrzeni, ani miejsca.

Zdaniem Schetyny Konfederacja zawsze będzie ograniczana przez PiS. Partia zrobi wszystko, żeby nie mieć koalicjanta - wskazał.

Grzegorz Schetyna w Porannej rozmowie w RMF FM komentował też wizytę prezydenta Karola Nawrockiego w USA i ocenił, czy nowym premierem może zostać Radosław Sikorski.

Andrzej Duda zaprasza do oglądania

Informację o tym, że Andrzej Duda będzie miał swój program w Kanale Zero przekazał Krzysztof Stanowski. Założyciel medium wskazał, że były prezydent nagra 16 odcinków na "16 gorących tematów". Później na platformie X do tych informacji odniósł się były prezydent.

"Potwierdzam z Kanału Zero. Dziękuję Krzysztofowi Stanowskiemu za zaproszenie. Zapraszam do oglądania i do lektury książki ‘To ja’’ - napisał Andrzej Duda.