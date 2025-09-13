"Uważam, że to jest miesiąc bardzo dobry" - tak pierwsze dni urzędowania Karola Nawrockiego jako prezydenta ocenił Andrzej Duda, który w sobotę odwiedził studio RMF FM na Kopcu Kościuszki w Krakowie. Gość Krzysztofa Ziemca odniósł się także do serii wet Nawrockiego. "Mamy do czynienia z ustawami, które poprzednio ja zapowiadałem, że jestem skłonny je zawetować. Były przytrzymane przez rząd po to właśnie, żeby nie pozwolić mi tego zablokowania przeprowadzić (...). Prezydent konsekwentnie wykonuje to, co było zapowiedziane" - powiedział m.in. Duda, podkreślając szczególnie jedną ustawę.

/ SERGEI GAPON/AFP/East News / East News

Były prezydent, który na co dzień mieszka już w Krakowie, wypowiadał się w sobotę w programie Gość Krzysztofa Ziemca w RMF FM. Oprócz oceny pogwałcenia polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony , Andrzej Duda ocenił też to, jak jego zdaniem urząd sprawuje Karol Nawrocki.

To jest miesiąc bardzo dobry. Duża aktywność prezydenta na każdym polu: legislacyjnym, realizacji swoich zobowiązań wobec wyborców. Jest konsekwentny; jednocześnie znajduje czas na to, by spotkać się z wyborcami. Głosowałem na niego i cieszę się, bo patrząc na ten pierwszy czas sprawowania funkcji, uważam, że wykonuje ją bardzo dobrze, z wielką energią, zaangażowaniem - stwierdził były prezydent.

Uważam, że bardzo słusznie, że prezydent Karol Nawrocki podnosi temat zmiany konstytucji. Ma na to 5 lat kadencji. Ja jestem zwolennikiem modelu prezydenckiego (…). Rozmawiamy często z prezydentem. Powiedziałem mu, że jestem do jego dyspozycji w kwestii rad. Ale pamiętajmy, że prezydent musi sam wziąć odpowiedzialność za decyzje - stwierdził Andrzej Duda.

/ RMF FM

Duda o wetach Nawrockiego

Mamy do czynienia z ustawami, które poprzednio ja zapowiadałem, że jestem skłonny je zawetować. Były przytrzymane przez rząd po to właśnie, żeby nie pozwolić mi tego zablokowania przeprowadzić. Donald Tusk liczył, że jego współpracownik, jego zastępca w Platformie Obywatelskiej, czyli Rafał Trzaskowski, wygra wybory prezydenckie i wszystko będzie elegancko podpisane. Polacy zdecydowali inaczej, wygrał Karol Nawrocki. Prezydent konsekwentnie wykonuje to, co było zapowiedziane, czyli nie zgadza się na to, żeby takie rozwiązania szkodliwe dla Polski weszły w życie, myślę tu choćby o ustawie wiatrakowej - powiedział Andrzej Duda w sobotniej rozmowie Gość Krzysztofa Ziemca w RMF FM.