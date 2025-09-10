44 proc. badanych pozytywnie ocenia działalność prezydenta Karola Nawrockiego – wynika z sondażu CBOS. Warto przypomnieć, że kilka dni temu minął miesiąc od zaprzysiężenia następcy Andrzeja Dudy.

Prezydent Karol Nawrocki / Kimmo Brandt / PAP/EPA

Prezydent Karol Nawrocki został zaprzysiężony 6 sierpnia, więc ankietowani w sondażu CBOS wypowiedzieli się na jego temat go po raz pierwszy.



44 proc. badanych pozytywnie oceniło następcę Andrzeja Dudy. Przeciwnego zdania jest 30 proc. respondentów. Spora grupa, bo aż 26 proc., nie ma jasnego stanowiska co do działalności Karola Nawrockiego.

Dla porównania - w lipcu dobrze o pracy odchodzącego prezydenta Andrzeja Dudy wypowiedziało się 49 proc. badanych, a źle - 44 proc.

Jak wypadł Nawrocki w porównaniu z poprzednimi prezydentami?

Jak Polacy oceniają parlament i prezydenta? / Mateusz Krymski / PAP

CBOS zauważa, że trzej poprzedni prezydenci objęci badaniami (Lech Kaczyński, Bronisław Komorowski i Andrzej Duda) również rozpoczynali swoje urzędowanie z przewagą ocen pozytywnych.

Jak podkreślono, początek prezydentury Karola Nawrockiego na tle jego poprzedników wyróżnia się m.in. wyjątkowo wysokim odsetkiem ocen negatywnych (30 proc. wobec 16 proc. w przypadku Lecha Kaczyńskiego czy 17 proc. w przypadku Bronisława Komorowskiego).

Jak oceniono Sejm i Senat?

Z badania CBOS wynika, że w sierpniu pracę Sejmu pozytywnie oceniło 32 proc. badanych, czyli tyle samo co w lipcu. Odsetek negatywnych ocen zmalał z 54 do 52 proc.



Działalność Senatu pozytywnie ocenia 36 proc. badanych - o 1 punkt proc. więcej niż w lipcu. Negatywnie pracę senatorów postrzega 40 proc. badanych (bez zmian).

Badanie CBOS zostało przeprowadzone między 21 sierpnia a 1 września na reprezentatywnej imiennej próbie 917 pełnoletnich mieszkańców Polski, wylosowanej z rejestru PESEL.

Wywiady były prowadzone metodami CAPI (wywiad osobisty, 64,6 proc. wszystkich wywiadów), CATI (wywiad przez telefon, 18,8 proc.) oraz CAWI (przez internet, 16,7 proc. wywiadów).