Premier Donald Tusk i prezydent Francji Emmanuel Macron; Gdańsk, 20 kwietnia 2026 roku / Andrzej Jackowski / PAP

Dzisiaj w Gdańsku premier Donald Tusk i prezydent Francji Emmanuel Macron rozmawiali w cztery oczy.

Macron zaznaczył na wspólnej konferencji prasowej po spotkaniu, że podpisano umowy dotyczące m.in. wsparcia Ukrainy, a także bezpieczeństwa Polski i Francji.

Chodzi m.in. o kwestię pocisków rakietowych ziemia-powietrze i pocisków dalekiego zasięgu.

Prezydent Francji w Polsce

Prezydent Francji Emmanuel Macron przybył do Gdańska na I Polsko-Francuski Szczyt Międzyrządowy z okazji Dnia Przyjaźni Polsko-Francuskiej. To pierwszy szczyt po podpisaniu 9 maja 2025 roku w Nancy traktatu o wzmocnionej współpracy i przyjaźni między Polską a Francją. Traktat dotyczy kwestii militarnych, gospodarczych, społecznych i związanych z kulturą. Zakłada wzajemne gwarancje bezpieczeństwa, współpracę w zakresie zwalczania zagrożeń hybrydowych, wspólne działania w zakresie przemysłu obronnego, gospodarki, rolnictwa i nauki.

Tłumy mieszkańców i turystów witały w Gdańsku Emmanuela Macrona. Specjalnie na tę okazję uczyliśmy się hymnu francuskiego - powiedziała nauczycielka gdyńskiej szkoły, która przybyła powitać prezydenta Francji.

Pierwszym punktem wizyty Macrona, przed przywitaniem przez szefa polskiego rządu, był udział w uroczystości na Wojskowym Cmentarzu Francuskim na gdańskich Siedlcach, gdzie pochowani są m.in. żołnierze wojsk napoleońskich . Potem premier Tusk i prezydent Macron rozmawiali w cztery oczy, by po południu wystąpić na wspólnej konferencji.

Tusk: Zacznę od osobistej uwagi

Zacznę od osobistej uwagi. Jak zauważyłeś, jesteś tu bardzo kochany. Tu w Gdańsku. To, co nas wzruszyło, to młoda Ukrainka, która chciała tobie i mnie podziękować za wsparcie Ukrainy. Sporo ich gościmy w Gdańsku, w Sopocie, w Gdyni, tak jak i w całej Polsce, i cieszę się, że mogłeś ich spotkać - powiedział premier Tusk do prezydenta Macrona.

Dziś mamy dzień przyjaźni polsko-francuskiej. Wspominamy Marię Skłodowską-Curie (…). Dziękuję, że w tych trudnych, niepewnych czasach znalazłeś czas, by rozmawiać i by Polska i Francja stały się bardzo solidarną, wspomagającą się parą narodów i państw - kontynuował premier.

To bardzo obiecujące rozmowy, jeśli chodzi o współpracę w energetyce, o współpracę w kwestiach bezpieczeństwa, o współpracę militarną, o współpracę w Kosmosie. Mamy podobny pogląd na sytuację geopolityczną. Podzielamy dokładnie te same obawy dotyczące dzisiejszej niestabilności geostrategicznej. Chcemy konsekwentnie wspierać Ukrainę przeciwko agresji, dbając o relacje transatlantyckie. Mamy obaj tę samą determinację (...). Wynieśliśmy relacje polsko-francuskie na najwyższy możliwy poziom - powiedział Donald Tusk.

Francja jest najbardziej lojalnym partnerem Polski - jeśli chodzi o ochronę granicy wschodniej i wsparcie dla Ukrainy, co w Polsce traktujemy jako wyraz nie tylko solidarności, ale także obronę naszej granicy i naszego bezpieczeństwa - podsumował szef polskiego rządu.

Macron: Podpisaliśmy bardzo ważne umowy w zakresie obronności

Bardzo dziękuję za te słowa i chciałbym powiedzieć, że jesteśmy szczęśliwi, że możemy tu być. To miasto to kolebka Solidarności, symbol walki o wolność. Ta walka jest walką współczesną. Dalej bijemy się o te idee, które mogą ograniczać wolność jednostek. Martwi nas powrót nacjonalizmu (…). Nasi ministrowie, nasze zespoły podpisały bardzo ważne umowy w zakresie obronności. Po pierwsze: wsparcie dla Ukrainy - powiedział prezydent Francji Emmanuel Macron.

Emmanuel Macron zaznaczył, że chodzi też o rozwiązania dotyczące bezpieczeństwa Polski i Francji: pocisków rakietowych ziemia-powietrze, pocisków dalekiego zasięgu.

Tusk: Atrakcyjność oferty zdecyduje, kto będzie partnerem przy drugiej elektrowni jądrowej

Jesteśmy przed decyzją o lokalizacji drugiej elektrowni jądrowej w Polsce. Jesteśmy w tej chwili na etapie rozpoznawczym. Kto przedstawi najatrakcyjniejszą ofertę, ten oczywiście zostanie naszym partnerem - powiedział z kolei premier Donald Tusk, dodając, że francuski EDF jest jednym z oferentów. Potrzebujemy partnerów, do których będziemy mieć zaufanie w pewnym sensie ponadczasowe. I dlatego Francja będzie traktowana jako jeden z najpoważniejszych partnerów we wszystkich najważniejszych projektach - powiedział premier.

Macron podkreślił, że wybór dostawcy technologii to suwerenna decyzja polskiego rządu. Ponieważ jednak francuski koncern EDF dysponuje szerokim zakresem usług i produktów związanych z tą technologią, to nawet jeśli Polska wybierze innego partnera, to Francja może uczestniczyć w budowie.

Nie proponujemy oferty firm, których finanse są nieznane. EDF należy w 100 proc. do państwa, więc jest to partner godny zaufania - powiedział prezydent Francji. Stawiamy na energetykę jądrową. Mamy umowę, którą podpisaliśmy parę miesięcy temu w sprawie dostarczenia turbin dla nowej centrali nuklearnej w Polsce - przypomniał.

Prezydent Francji odpowiedział na kilka pytań dziennikarzy. Jedno z nich dotyczyło wyborów na Węgrzech. Nowa era na Węgrzech będzie także nową erą w Europie - powiedział Emmanuel Macron.

Premier Donald Tusk wypowiedział też także na temat konfliktu na Bliskim Wschodzie. Wojna w Iranie paradoksalnie nie osłabiła reżimu. A więc to, co mogłoby być dla niej uzasadnieniem, chyba okazało się iluzją. To także jest powód, dla którego pragnęlibyśmy, aby doszło - jak najszybciej - jeśli nie pokoju, to do zawieszenia broni w Libanie. Z oczywistych względów żeby w Gazie nie dochodziło już do (...) okropnych zdarzeń - powiedział.