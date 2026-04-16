Prezydent Francji Emmanuel Macron ma przylecieć na szczyt polsko-francuski, który odbędzie się 20 kwietnia w Gdańsku - podało nieoficjalnie źródło w Pałacu Elizejskim.
20 kwietnia obchodzony będzie po raz pierwszy Dzień Przyjaźni Polsko-Francuskiej, ustanowiony w podpisanym w ubiegłym roku w Nancy traktacie o wzmocnionej współpracy i przyjaźni między Polską a Francją.
20 kwietnia 1996 roku Maria Skłodowska-Curie została pochowana w paryskim Panteonie, stając się pierwszą kobietą wyróżnioną w ten sposób za własne zasługi.
Dzisiaj źródło w Pałacu Elizejskim poinformowało, że prezydent Francji Emmanuel Macron przybędzie do Polski na pierwszy szczyt polsko-francuski, który odbędzie się w Gdańsku, właśnie 20 kwietnia.