Zbigniew Ziobro i Marcin Romanowski zostali ukarani naganą. To kara za nieobecności na posiedzeniach Sejmu. O naganach zdecydowała Komisja Regulaminowa, Spraw Poselskich i Immunitetowych. Obaj posłowie, podejrzewani przez prokuraturę w związku z nieprawidłowościami w Funduszu Sprawiedliwości, dostali azyl polityczny na Węgrzech.

Minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro oraz wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski na konferencji prasowej w Zamościu, 2023 r. / Wojtek Jargiło / PAP

Poseł Zbigniew Ziobro od kilku tygodni przebywa na Węgrzech, gdzie uzyskał azyl polityczny , o czym sam mówił m.in. w jednej z Porannych rozmów w RMF FM. Na polityku PiS - byłym ministrze sprawiedliwości - ciąży 26 zarzutów. Prokuratura podejrzewa Ziobrę m.in. o kierowanie grupą przestępczą czy defraudację środków z Funduszu Sprawiedliwości. 5 lutego sąd wydał za nim list gończy . We wtorek sejmowa Komisja Regulaminowa, Spraw Poselskich i Immunitetowych za - jak napisano w przyjętej uchwale - "niewykonywanie obowiązków poselskich" - ukarała go naganą.

"Nieuczestniczenie bez usprawiedliwienia w posiedzeniach Sejmu"

Za udzieleniem nagany Zbigniewowi Ziobrze głosowało dziewięcioro członków komisji, sześcioro było przeciw. W związku z tym przyjęto propozycję posłanki Katarzyny Stachowicz z KO o ukaraniu Ziobry.

"Na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 3 Komisja Regulaminowa, Spraw Poselskich i Immunitetowych udziela posłowi Zbigniewowi Ziobrze nagany z powodu niewykonywania obowiązków poselskich poprzez nieuczestniczenie bez usprawiedliwienia w posiedzeniach Sejmu przez ponad 18 następujących po sobie dni posiedzeń Sejmu" - podkreślono w uchwale przedstawionej przez wiceprzewodniczącego komisji Tomasza Głogowskiego z KO.

Burzliwa dyskusja

Głosowanie w komisji poprzedziła dyskusja. W obronie polityka Prawa i Sprawiedliwości stanęła m.in. była marszałek Sejmu Elżbieta Witek z PiS, która wskazywała, że Ziobro uzyskał azyl na Węgrzech, bo w Polsce "nie może liczyć na uczciwy proces".

Wniosek ws. nieobecności Ziobry na posiedzeniach Sejmu marszałek Włodzimierz Czarzasty skierował do komisji regulaminowej pod koniec stycznia. Mówił wówczas, że w momencie, gdy komisja przedstawi mu stanowisko, Zbigniew Ziobro będzie miał czas na odwołanie się od tej decyzji. Następnie marszałek będzie chciał przedstawić Prezydium Sejmu projekt uchwały o utracie diety parlamentarnej i obniżeniu uposażenia poselskiego do jednej dziesiątej wysokości, czyli 1350 zł brutto miesięcznie.

Romanowski ukarany

Po udzieleniu nagany Zbigniewowi Ziobrze Komisja Regulaminowa, Spraw Poselskich i Immunitetowych ukarała również posła PiS Marcina Romanowskiego. Za udzieleniem nagany głosowało dziewięcioro członków komisji, sześcioro było przeciw.

Wiceprzewodniczący komisji Tomasz Głogowski (KO) podkreślił, że Marcin Romanowski nie uczestniczy w praca Sejmu od 8 lipca 2025 roku. Jak dodał, na koniec stycznia było to 41 kolejnych dni posiedzeń Sejmu.

Poseł PiS Marcin Romanowski przebywa od grudnia 2024 r. na Węgrzech, gdzie otrzymał azyl polityczny. Polityk uważa, że w Polsce nie może liczyć na sprawiedliwy proces, a swoją "misję nad Dunajem" traktuje jako walkę z bezprawiem i jako działania, żeby "jak najprędzej odsunąć od władzy szkodliwy dla Polaków reżim". Poseł poinformował, że zrzekł się statusu posła zawodowego i w związku z tym nie będzie pobierał poselskiego wynagrodzenia. Romanowski, były wiceszef MS, jest podejrzanym w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości.