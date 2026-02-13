Jest nazwisko sędzi, która rozstrzygnie wniosek o wyłączenie sędziego Dariusza Łubowskiego z orzekania w sprawie Europejskiego Nakazu Aresztowania dla Zbigniewa Ziobry - informuje Tomasz Skory, dziennikarz RMF FM. O zmianę sędziego zwróciła się wczoraj Prokuratura Krajowa. Zarzuciła Dariuszowi Łubowskiemu możliwy brak bezstronności i zaangażowanie polityczne po stronie Zbigniewa Ziobry.

Zbigniew Ziobro / Art Service / PAP

Jak ustalił dziennikarz RMF FM, do oceny tego wniosku prokuratury w warszawskim Sądzie Okręgowym została wylosowana sędzia Katarzyna Stasiów.

Sędzia Stasiów orzeka w Sądzie Okręgowym od 12 lat, nie jest więc tzw. neo-sędzią. Podpisała się pod listem w obronie sędziów represjonowanych przez rzeczników dyscyplinarnych ministra Ziobry. W swojej karierze m.in. skazała na 6 lat więzienia Bogusława Bagsika.

Sprawa Marcina Romanowskiego

O tym, że wniosek o wydanie ENA w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości wobec byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry trafił do referatu sędziego Łubowskiego, warszawski sąd okręgowy poinformował w środę. Wówczas - jeszcze w środę wieczorem - szef resortu sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek mówił, że liczy na to, iż prokuratura będzie wnosić o wyłączenie sędziego Łubowskiego od rozpoznania sprawy wniosku o ENA wobec Ziobry.

Rzecznik Prokuratury Krajowej prok. Przemysław Nowak przypomniał, że sędzia Łubowski m.in. orzekał w sprawie "ściśle powiązanej, analogicznej procesowo, dotyczącej europejskiego nakazu aresztowania" wobec byłego wiceministra sprawiedliwości, posła PiS Marcina Romanowskiego i w grudniu ub.r. uchylił ENA, "pomimo tego, iż wcześniej, w tych samych okolicznościach i wobec tej samej osoby, wydał ENA (...) - a więc uznawał, iż istnieją podstawy do wydania ENA wobec podejrzanego objętego azylem politycznym".

"W uzasadnieniu postanowienia o uchyleniu ENA znalazło się, zdaniem prokuratora, szereg twierdzeń i ocen nacechowanych politycznie" - zaznaczył rzecznik PK, odnosząc się do decyzji z 19 grudnia ub.r., uchylającej ENA wobec Romanowskiego.

Ziobro przebywa na Węgrzech

Zbigniew Ziobro od kilku tygodni przebywa na Węgrzech. Uzyskał tam azyl polityczny. Na polityku PiS, byłym ministrze sprawiedliwości, ciąży 26 zarzutów.

Prokuratura podejrzewa Ziobrę m.in. o kierowanie grupą przestępczą czy defraudację środków z Funduszu Sprawiedliwości. 5 lutego sąd wydał za nim list gończy.



