Wybory na Węgrzech odbędą się 12 kwietnia - ogłosił we wtorek prezydent Węgier Tamas Sulyok. Opozycyjna partia TISZA od miesięcy utrzymuje w sondażach przewagę nad rządzącym Fideszem premiera Viktora Orbana.

/ Shutterstock

Po więcej aktualnych informacji zapraszamy na RMF24.pl .

Wybory na Węgrzech 2026

"Zgodnie z przepisami Ustawy Zasadniczej i Ustawy o ordynacji wyborczej datę wyborów powszechnych wyznaczyłem na niedzielę 12 kwietnia 2026 roku" – napisał Sulyok.

"Jednym z filarów demokracji jest prawo do swobodnego wyboru. Zachęcam wszystkich do korzystania z niego!" - dodał.

Na Węgrzech 199 członków jednoizbowego parlamentu, Zgromadzenia Narodowego (Orszaggyules), wybieranych jest w systemie mieszanym, który łączy okręgi jednomandatowe z systemem proporcjonalnym. 106 deputowanych jest wyłanianych w okręgach jednomandatowych, a 93 - z krajowych list partyjnych. Kadencja parlamentarzysty trwa cztery lata.

Od miesięcy większość niezależnych sondaży daje przewagę opozycyjnej partii TISZA, chociaż w ostatnich badaniach różnica między poparciem dla tego ugrupowania a notowaniami rządzącego Fideszu premiera Viktora Orbana nieznacznie się zmniejszyła.

Orban ogłosił w sobotę na kongresie swojej partii, że jest gotów zostać jej kandydatem na szefa przyszłego gabinetu . Oficjalnie kandydatura ma zostać potwierdzona w lutym. TISZA nie ogłosiła ostatecznie swojego kandydata. Według mediów będzie nim lider partii Peter Magyar.

