Premier Donald Tusk na posiedzeniu rządu poinformował o dacie głosowania w Sejmie nad wnioskiem o wotum zaufania dla Rady Ministrów. Głosowanie ma się odbyć w środę 11 czerwca.

/ RMF FM

Premier Donald Tusk ogłosił, że głosowanie nad wnioskiem o wotum zaufania dla Rady Ministrów odbędzie się w środę, 11 czerwca.

Tusk podkreślił, że wotum zaufania jest pierwszym testem dla rządu przy nowym prezydencie i wymaga jedności oraz odwagi od całej Koalicji 15 października.

W lipcu planowana jest ocena prac rządu i poszczególnych resortów, która może prowadzić do zmian.

Brak poparcia Sejmu dla wniosku o wotum zaufania zobowiązuje premiera do złożenia dymisji na ręce prezydenta.

Wcześniej marszałek Sejmu Szymon Hołownia poinformował , że zaproponował premierowi rozpatrzenie wniosku o wotum zaufania dla rządu na dodatkowym posiedzeniu Sejmu 10 czerwca. Dodał, że w najbliższym czasie, prawdopodobnie w czwartek, powinno dojść do kolejnego spotkania liderów koalicji.

Premier Donald Tusk podkreślił w poniedziałek w wystąpieniu powyborczym , że plan działania rządu przy nowym prezydencie "będzie wymagać jedności i odwagi od całej Koalicji 15 października".

Pierwszym testem będzie wotum zaufania, o które zwrócę się do Sejmu w najbliższym czasie - oświadczył szef rządu.

Wyjaśnił, że chce, aby "wszyscy zobaczyli, także nasi przeciwnicy, w kraju i za granicą, że jesteśmy gotowi na tę sytuację, że rozumiemy powagę chwili, ale że nie zamierzamy cofnąć się ani o krok".

Tusk o dacie głosowania

Szef rządu przed rozpoczęciem wtorkowego posiedzenia rządu przypomniał, że podczas poniedziałkowego spotkania zwrócił się do liderów koalicji rządzącej z kwestią wotum zaufania dla rządu.

Pan marszałek Szymon Hołownia zaproponował, by głosowanie, ten punkt, odbył się w środę 11 czerwca - przekazał. Podkreślił, że pierwotnie planowano, by odbyło się to dzień wcześniej, ale - jak zauważył - we wtorek sala obrad będzie zajęta z uwagi spotkanie przedstawicieli KE z parlamentarzystami.

Dlatego ustaliliśmy przed chwilą, że nasze wystąpienia i głosowanie nad wotum zaufania dla rządu odbędzie się 11 czerwca, w środę - poinformował szef rządu.

Tusk: Ofensywnie, a nie defensywnie

Premier powiedział, że "wiemy dobrze po tym półtora roku, że niektóre rzeczy można robić lepiej, szybciej". Wotum zaufania powinno być nowym otwarciem, a więc ofensywne, a nie defensywne - dodał.

Podkreślił, że dla "całej koalicji 15 października ten dzień ma być dniem takiego nowego impetu". Jestem przekonany, że sprostacie temu zadaniu - dodał.

Tusk zaznaczył, że "konsekwencją wotum zaufania będzie oczywiście także taka okresowa ocena prac rządu i poszczególnych resortów".

Temu poświęcony będzie lipiec. Zarówno przygotowaniem całego przyszłego roku - oczywiście kwestia budżetu, etc. - ale też oceny tego, co udało się zrobić, czego nie udało się zrobić, kto za co odpowiada i konsekwencją tego będą zmiany, o których już wcześniej mówiliśmy. Ale, jak to mawiają klasycy, dobrzy nie mają się czego obawiać - powiedział.

Czym jest wotum zaufania?

Zgodnie z konstytucją w ciągu 14 dni od dnia powołania przez prezydenta premier przedstawia Sejmowi program działania Rady Ministrów z wnioskiem o udzielenie jej wotum zaufania. Wotum zaufania Sejm uchwala bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów.

Premier może też zwrócić się do Sejmu o wyrażenie Radzie Ministrów wotum zaufania w dowolnym momencie swojego urzędowania.

Do udzielenia wotum zaufania dochodzi wtedy na nieco innych zasadach, bo decyduje zwykła większość głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów. Brak poparcia Sejmu dla wniosku o udzielenie wotum zaufania zobowiązuje premiera do złożenia dymisji na ręce prezydenta.