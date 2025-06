Na ten ruch zareagował lider PiS, sugerując, że jest to "próba podtrzymania swojej pozycji po przegranych wyborach".

Z kolei we wtorek w Sejmie prezes PiS był pytany przez dziennikarzy o to, kto miałby być ewentualnie premierem takiego technicznego rządu. To jest sprawa do negocjacji. To nie byłby nikt taki, kto byłby traktowany jako premier jednej partii, w tym wypadku naszej partii, więc trzeba taką osobę wynegocjować - odpowiedział.

Mentzen do Kaczyńskiego: Omówmy to

Na propozycję Kaczyńskiego zareagował natomiast poseł Konfederacji Sławomir Mentzen.

"Propozycja Jarosława Kaczyńskiego, dotycząca rządu technicznego i zakończenia rządów Tuska, na pierwszy rzut oka wydaje się nie mieć żadnych szans na większość w Sejmie. Jeżeli jednak Kaczyński wie więcej ode mnie i jest o czym rozmawiać, to zapraszam na spotkanie. Omówmy to" - napisał w serwisie X.