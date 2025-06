Brytyjska policja poinformowała, że znaleziono szczątki, które najprawdopodobniej należą do zaginionej Izabeli Zabłockiej. Polka zaginęła 15 lat temu. W ubiegłym tygodniu zatrzymano trzy osoby podejrzane o udział w zabójstwie Polki z Gryfic (woj. zachodniopomorskie), która w 2009 roku wyjechała do pracy na Wyspy.

Izabela Zabłocka do Wielkiej Brytanii wyjechała w 2009 roku. W Polsce zostawiła dziewięcioletnią córkę, którą zajęła się babcia. Polka mieszkała w okolicach Normanton i regularnie kontaktowała się z rodziną. W jednej z ostatnich rozmów wspomniała matce, że ma trudności ze znalezieniem pracy i rozważa powrót do kraju.

Słuch o niej zaginął 29 sierpnia 2010 roku, dzień po rozmowie z matką. To właśnie ta data została oficjalnie uznana za moment jej zaginięcia. Przez kolejne lata bliscy bezskutecznie próbowali zainteresować sprawą brytyjskie i polskie służby. Twierdzili, że działania policji były niewystarczające, a zgłoszenia nie spotykały się z należytą reakcją.

Znaleziono zwłoki Izabeli Zabłockiej?

Jak informuje "The Guardian", Polka mieszkała przy Princes Street w Normanton. To właśnie tam w ostatnich dniach znaleziono ludzkie szczątki. Oficjalna identyfikacja nie została jeszcze przeprowadzona, jednak policja uważa, że są to szczątki należące do Zabłockiej.

W związku z tym rozmawialiśmy z rodziną Izabeli w Polsce i oni są tego świadomi. (...) Identyfikacja szczątków będzie prawdopodobnie długotrwałym procesem - powiedział prowadzący śledztwo inspektor Kane Martin.

Przełom w sprawie zaginionej Polki nastąpił w ubiegłym tygodniu. Wówczas informowano, że dwie kobiety w wieku 39 i 43 lata, oraz 41-letni mężczyzna zostali aresztowani w związku ze śledztwem. Zostali oni jednak zwolnieni za kaucją w oczekiwaniu na dalsze dochodzenie.

W poniedziałek została aresztowana inna kobieta - 39-latka.

Nagroda za przekazanie informacji

Policja zaoferowała nagrodę w wysokości 20 tys. funtów za informacje, które doprowadzą do skazania osoby w sprawie Izabeli Zabłockiej.

Według brytyjskich śledczych Izabela Zabłocka prawdopodobnie pracowała w fabryce drobiu Cranberry Foods w miejscowości Scropton niedaleko Derby. Detektywi apelują do osób, które mogły znać Polkę lub zetknąć się z nią w sierpniu 2010 roku, o kontakt z policją.

Opublikowano również dwa zdjęcia kobiety, mimo że wykonano je wiele lat temu. "Choć od ich zrobienia minęło sporo czasu, liczymy, że ktoś może ją rozpoznać" - podkreślają funkcjonariusze.

Dla osób, które chcą przekazać informacje śledczym, uruchomiono specjalny portal internetowy. Można tam anonimowo dzielić się posiadanymi danymi, które mogą pomóc w rozwiązaniu sprawy.