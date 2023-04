Będzie koalicja PSL-u i Polski 2050 Szymona Hołowni! Po tygodniach negocjacji obu ugrupowaniom udało się porozumieć, a ich liderzy jeszcze dziś oficjalnie ogłoszą wspólny start w nadchodzących wyborach parlamentarnych - dowiedział się dziennikarz RMF FM.

Prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz i lider Polski 2050 Szymon Hołownia / Piotr Nowak / PAP

Jak informuje nasz dziennikarz Roch Kowalski, politykom udało się już ustalić wszystkie szczegóły sojuszu. W ostatnich godzinach rozmowy i decyzje przyspieszyły, chociaż jeszcze wczoraj obie strony mówiły, że negocjacje są napięte i że momentami porozumienie wisiało na włosku.

Po południu grupy robocze zakończyły kilkutygodniowe prace i przekazały ustalenia liderom. Jak udało się nam ustalić - właśnie w tej chwili trwa posiedzenie zarządu PSL-u, na którym podejmowana jest decyzja o sojuszu z Polską 2050.

może tam by to napisać? Obie partie mają wystartować w wyborach jako koalicyjny komitet wyborczy. Oznacza to, że aby wejść do Sejmu będzie on musiał przekroczyć 8 proc.

Według ostatniego sondażu United Surveys dla RMF FM ten sojusz może liczyć na niemal 14 proc. poparcia.

Jeszcze wczoraj Władysław Kosiniak-Kamysz, prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego mówił w Porannej rozmowie w RMF FM, że rozmowy w sprawie wspólnej listy z Polską 2050 trwają.

Żeby maszyna dobrze funkcjonowała, musi być dobrze dotarta i przygotowana do jazdy. Jak to jeszcze potrwa kilka dni, to nic się nie stanie. Ważne, żeby efekt był pozytywny. Jesteśmy coraz bliżej porozumienia - mówił.