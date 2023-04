Wiosna w tym roku nieśmiało wkracza do ogródków i na łąki. Takimi prawdziwymi królami wiosny są tulipany. Na wielkiej, plenerowej wystawie w łódzkim ogrodzie botanicznym właśnie rozpoczynają kwitnienie. Kolekcję tulipanów w apogeum rozkwitu będzie można podziwiać w majówkę - od 29 kwietnia do 3 maja.

Tulipany w łódzkim ogrodzie botanicznym / Agnieszka Wyderka / RMF FM

W jubileuszowym roku 2023 w łódzkim Botaniku zakwitnie ponad 50 tysięcy tulipanów - w związku z 50-leciem działalności ogrodu botanicznego. Główna część ekspozycyjna została zaprojektowana w kształcie liczby 600 - na sześćsetne urodziny Łodzi.

Tulipanowy show to znakomita okazja do obejrzenia dużych grup kilkudziesięciu interesujących odmian tych lubianych kwiatów. Słynne tulipanowe pola, to wiosną jedna z największych atrakcji Łodzi. Różnobarwne kobierce kwiatów przyciągają niczym magnes nie tylko mieszkańców, ale również turystów z całej Polski. W tym roku majówka będzie idealnym czasem na podziwianie ferii kolorów zaklętych w kielichy kwiatów.

Wystawy tulipanów odbywają się w Botaniku od 2008 roku. Do tej pory zaprezentowano na nich łącznie aż 211 różnych odmian tych roślin. Ekspozycje cieszą się ogromnym zainteresowaniem - średnio rocznie odwiedzało je ponad 30 tysięcy osób. Łącznie wystawę zobaczyło około 400 tysięcy osób.

W tym roku na specjalnie przygotowanej rabacie, zlokalizowanej w centralnej części ogrodu botanicznego, nad największym stawem, zakwitną 52 tysiące tulipanów w 28 odmianach. Prezentowane na rabacie tulipany należą do grupy mieszańców Darwina, które rozwijają się na przełomie kwietnia i maja. Tę odmianę wyróżniają silny wzrost (nawet do 60-70 cm) i mocne łodygi. Tworzą duże, pojedyncze, kształtne kwiaty o jajowatych i lekko błyszczących płatkach, w wielu pięknych, wyrazistych kolorach.

Tegoroczną kolekcję tworzą odmiany takie, jak: popularny czerwony ‘Apeldoorn’ i pokrewny mu żółty ‘Golden Apeldoorn’, ‘Apeldoorn’s Elite’ w ciepłych odcieniach czerwieni, oranżu i żółci, kremowy ‘Ivory Floradale’, różowy ‘Pink Impression’, łososiowy ‘Salmon van Eijk’ i koralowej barwy ‘Lalibela’. Jest też ‘Novi Sun’ o gigantycznych złocistożółtych kwiatach czy oryginalny ‘Hakuun’ w rzadkim dla tulipanów śnieżnobiałym kolorze.

Ciekawostką jest roślina z dwukolorowym liściem ‘Jaap Groot’ oraz płomiennie ubarwiony kwiat ‘Banja Luka’. Dwie odmiany zostaną w tym roku zaprezentowane w kolekcji po raz pierwszy: ‘Pink Sound’ o kwiatach w uroczym różowym kolorze, z ciemniejszymi brzegami płatków, oraz ‘World’s Legendary’, którego kwiaty są pomidorowo-czerwone ze złocistożółtą krawędzią.

Ponad 11 tysięcy cebul kwitnie również na terenie rabaty bylinowej położonej w środkowej części Ogrodu, w przedogródku w Skansenie Roślinnym, na terenie Działu Systematyki i w Dziale Roślin Leczniczych. Są wśród nich: brzoskwiniowy ‘Apricot Pride’, zachwycający cytrynowo-morelowy ‘Daydream’, czy ‘Sweetheart’ o smukłych kwiatach w odcieniach jasnej żółci.