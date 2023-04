Nawilżają powietrze, obniżają temperaturę w czasie upałów i dobrze działają na zdrowie - w Sopocie zaczęły działać nowe tężnie solankowe. Zlokalizowane są na błoniach i w ogrodzie muzeum miasta.

Sopocka solanka / Sylwia Kwiatkowska-Łaźniak / RMF MAXX

Obie tężnie są zasilane w wodę pochodzącą z podziemnych źródeł sopockiej solanki. Wpuszczona do tężni solanka spływa po gałązkach tarniny i rozbija się tworząc naturalny aerozol. Jest on bardzo bogaty w mikroelementy. Jest tam jod, brom, wapń, magnez, potas, sód czy żelazo. Zaletą tężni jest to, że można korzystać z dobroczynnej inhalacji, która działa skutecznie na choroby związane z układem oddechowym - wymienia Marek Nizołek z sopockiego Urzędu Miasta.

W Sopocie do tej pory znajdował się jedna tężnia ustawiona na świeżym powietrzu, na terenie Campingu 34. Teraz działają w mieście dwie kolejne: na sopockich błoniach i w ogrodzie Muzeum Sopotu, od strony alejek nadmorskich.

Konstrukcja ma kształt walca, ma ponad 3 metry wysokości. Wokół tężni rozciąga się nasz ogród, są ławeczki. Latem wystawimy tu też leżaki, kosze plażowe i hamak. Do późnych godzin wieczornych będzie można tu przesiadywać - mówi Katarzyna Kreft wicedyrektorka Muzeum Sopotu, z którą rozmawiała Sylwia Kwiatkowska Łaźniak.

Nowa atrakcja Sopotu jest dostępna bezpłatnie.

Tężnie solankowe są elementem powstającego Nadmorskiego Szlaku Kuracyjnego. Ich powstanie wpisuje się w obchody 200-lecia kurortu.