Czy Polska 2050 postawiła premierowi ultimatum, które zatrzymało rekonstrukcję rządu? Czy "Plan B" ws. sędziów Trybunału Konstytucyjnego to wyjście z impasu, czy obejście prawa, które może się zemścić? Czy zaprzysiężenie sędziów bez udziału prezydenta Karola Nawrockiego nie doprowadzi do paraliżu państwa? Czy sondażowe 5 proc. to dla partii Szymona Hołowni sygnał alarmowy, że czas na "nowe otwarcie", czy początek walki o polityczne przetrwanie? O to m.in. Krzysztof Ziemiec zapyta swojego gościa w programie "Gość Krzysztofa Ziemca" w RMF FM, którym będzie Paweł Śliz, przewodniczący klubu parlamentarnego Polska 2050-Trzecia Droga.

Paweł Śliz gościem Krzysztofa Ziemca w RMF FM

W rozmowie poruszymy również temat ofensywy podatkowej Polski 2050. Czy podniesienie drugiego progu do 140 tys. zł to projekt, na który zgodzi się minister Andrzej Domański? Czy koalicja jest w stanie wypracować wspólne stanowisko w sprawie podatku katastralnego, czy czeka nas może kolejny publiczny spór o portfele Polaków?

Zapytamy także o krakowskie referendum dotyczące odwołania Aleksandra Miszalskiego. Czy 134 tysiące podpisów to dowód na upadek zaufania do prezydenta miasta i czy Paweł Śliz osobiście weźmie udział w głosowaniu nad jego odwołaniem?

