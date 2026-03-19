Co najmniej trzy palestyńskie kobiety zginęły, a osiem zostało rannych, w czasie irańskiego ataku. Pocisk kasetowy trafił w salon kosmetyczny na okupowanym przez Izrael Zachodnim Brzegu. Kobiety czekały na manicure.

Żałobnicy przy zwłokach jednej z ofiar ataku w Beit Awa. / PAP/EPA/ALAA BADARNEH / PAP/EPA

Izraelskie wojsko poinformowało BBC, że kobiety zginęły "w wyniku bezpośredniego trafienia pociskiem kasetowym". Palestyńskie Stowarzyszenie Czerwonego Półksiężyca (PRCS) poinformowało, że doszło do "bezpośredniego uderzenia odłamkami pocisku".

Do zdarzenia doszło w środę wieczorem w mieście Beit Awa, niedaleko Hebronu.

Salon piękności to duże słowo. Była to, jak donosi BBC, metalowa konstrukcja złożona z prefabrykatów, znajdująca się obok budynku mieszkalnego. Świadkowie twierdzą, że pocisk wylądował kilka metrów dalej i odbił się rykoszetem w kierunku salonu.

Grupa kobiet siedziała wtedy w pobliżu na schodkach, czekając na manicure przed świętem Eid al-Fitr (Święto Przerwania Postu, obchodzone w islamie na zakończenie ramadanu).

Palestyńska agencja informacyjna WADA podała, że zabite kobiety były w wieku 17, 36 i 50 lat.

Iran wielokrotnie wystrzeliwał w kierunku Izraela pociski z głowicami kasetowymi. Są to pociski, które uwalniają dużą liczbę mniejszych ładunków w trakcie lotu, rozrzucając je na dużym obszarze.