Nowelizacje ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej oraz Kodeksu karnego wysłał w poniedziałek do Sejmu Karol Nawrocki. Zmiana przepisów ma na celu, jak wyjaśnia prezydent, zapobieganie "propagowaniu ideologii banderyzmu" oraz zaprzeczaniu zbrodni wołyńskiej.

Hołd dla UPA podczas manifestacji w Kijowie, 2015 rok. / Shutterstock

Proponowana przez prezydenta zmiana w ustawie o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu ma na celu "doprecyzowanie przepisów określających pojęcie zbrodni dokonanych przez członków i współpracowników Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów frakcji Bandery i Ukraińskiej Armii Powstańczej oraz innych ukraińskich formacji kolaborujących z Trzecią Rzeszą Niemiecką".

Jak czytamy w uzasadnieniu, "wprowadzenie proponowanej zmiany przyczyni się do skuteczniejszego prowadzenia postępowań karnych przeciwko osobom zaprzeczającym sprawstwu zbrodni ludobójstwa dokonanej przez OUN frakcję Bandery i UPA".

Zmiany w Kodeksie karnym

Nowelizacja ustawy o IPN powiązana jest z projektowanymi zmianami w Kodeksie karnym. Mają one polegać na dodaniu w artykule, który przewiduje karę do 3 lat pozbawienia wolności za propagowanie totalitaryzmów i nawoływanie do nienawiści, frazy: "Tej samej karze podlega, kto publicznie propaguje (...) ideologię Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów frakcji Bandery i Ukraińskiej Armii Powstańczej lub ideologię nawołującą do użycia przemocy w celu wpływania na życie polityczne lub społeczne".

"Dla Polski banderyzm ma wymiar szczególny i bolesny. Był bezpośrednio wymierzony w Polaków zamieszkujących Kresy Wschodnie, którzy zostali uznani za przeszkodę w realizacji nacjonalistycznej wizji Ukrainy. Pamięć o rzezi wołyńskiej i innych zbrodniach pozostaje integralną częścią polskiej historii i tożsamości zbiorowej" - podkreślono w uzasadnieniu.

Wyższe kary za nielegalne przekroczenie granicy

Projektowana ustawa zakłada także podwyższenie kary za nielegalne przekraczanie granicy państwowej oraz organizowanie tego innym osobom. Zmiany mają polegać na podniesieniu górnej granicy kary za nielegalne przekraczanie granicy w postaci bezwzględnego pozbawienia wolności z 3 lat do lat 5.

Prezydent proponuje też podniesienie wysokości kary pozbawienia wolności w przypadku organizowania innym osobom przekraczania wbrew przepisom granicy Rzeczypospolitej Polskiej. Osoba, która trudni się tym procederem, będzie podlegała karze pozbawienia wolności od lat 2 do lat 12.

Propozycja wynika, jak napisano, z konieczności podjęcia zdecydowanych działań przez Polskę, która powinna uruchomić wszelkie środki pozwalające na zablokowanie tego procederu, szczególnie w obliczu trwającej pełnoskalowej wojny w Ukrainie wywołanej przez Rosję.