Prezydent Karol Nawrocki podpisał ustawę o pomocy obywatelom Ukrainy. Zakłada ona m.in. uzależnienie wypłat świadczenia 800 plus od aktywności zawodowej rodzica.

Prezydent Karol Nawrocki / J.E.E/SIPA/SIPA / East News

Poprzednia wersja ustawy została zawetowana przez prezydenta Karola Nawrockiego z powodu braku przepisów wiążących wypłaty 800 plus z aktywnością zawodową cudzoziemców przebywających w Polsce.

Zgodnie z nowymi założeniami Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) będzie co miesiąc automatycznie weryfikował, czy cudzoziemiec był aktywny zawodowo w poprzednim miesiącu. Jeśli tak - świadczenie zostanie wypłacone. W przypadku braku aktywności zawodowej wypłata zostanie wstrzymana.

Zmiany dotyczą wszystkich cudzoziemców, nie tylko obywateli Ukrainy. Wyjątek przewidziano dla rodziców dzieci z niepełnosprawnościami - jeśli dziecko posiada polskie orzeczenie o niepełnosprawności, świadczenie będzie wypłacane niezależnie od statusu zawodowego rodzica.

Projekt ma na celu zachęcenie cudzoziemców do podejmowania pracy w Polsce oraz ograniczenie nadużyć w systemie świadczeń. Nowe przepisy mają również uporządkować kwestie legalności pobytu i dostępu do rynku pracy dla obcokrajowców.