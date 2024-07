Ma być piękny i pełen zieleni - w Katowicach rusza kolejna edycja konkursu "Najpiękniejszy katowicki balkon". Miasto w ten sposób zachęca mieszkańców do zazieleniania balkonów i kusi nagrodami - zdobywca pierwszego miejsca dostanie 2,5 tysiąca złotych.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Pełen zieleni i kwiatów balkon to dla wielu mieszkańców mały ogród, miejsce relaksu i wypoczynku. Można się nim pochwalić i zgarnąć nagrodę. Mieszkanki i mieszkańców naszego miasta zachęcam do udziału w kolejnej, czwartej już edycji konkursu na najpiękniejszy balkon. W poprzednich latach konkurs cieszył się sporym zainteresowaniem, dlatego kontynuujemy promowanie idei ogrodów na balkonie - mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic.

Jak podkreśla: w Katowicach z jednej strony zazieleniamy kolejne miejskie przestrzenie - tak stało się w przypadku al. Korfantego, ul. Warszawskiej czy ul. Dworcowej, która z parkingu zamieniła się w deptak z drzewami, ogródkami restauracyjnymi i fontanną.

Z drugiej strony poprzez konkurs zachęcamy mieszkańców do tego, by włączyli się upiększanie miasta np. zazieleniając swój balkon. To również doskonała okazja, by pochwalić się swoją pracą włożoną w przygotowanie i utrzymanie pięknego balkonu - dodaje prezydent.

/ UM Katowice /

Pierwszą edycję konkursu na najpiękniejszy katowicki balkon, miasto Katowice zorganizowało w 2021 roku.

Będę już czwarty raz w jury i z roku na rok balkony wyglądają coraz ładniej. Mam wrażenie, że konkurs jest coraz bardziej popularny - mówi Dawid Kamiński, katowicki radny i jeden z jurorów. W czwartej edycji pula nagród jest wyższa niż w poprzednich latach.

Zdobywca pierwszego miejsca otrzyma 2,5 tys. zł brutto, drugiego - 1,5 tys. zł. brutto, trzeciego 1 tys. zł. brutto. Jury może też przyznać wyróżnienia.