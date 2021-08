Przeważający obszar Europy będzie w zasięgu wyżu lub podwyższonego ciśnienia, jedynie Wielka Brytania, Francja i kraje Beneluksu będą w zasięgu niżu z frontami atmosferycznymi. Polska będzie w zasięgu wyżu znad Ukrainy, w polarnym morskim powietrzu, na północy cieplejszym na południu chłodniejszym. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1006 hPa i będzie spadać – podaje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Prognoza pogody na niedzielę

W niedzielę zachmurzenie umiarkowane i duże; na zachodzie przelotne opady deszczu, a na Dolnym Śląsku i Opolskim oraz południu Ziemi Lubuskiej i Wielkopolski także burze. Możliwy grad. Prognozowana wysokość opadów w burzach do 20 mm. Temperatura maksymalna od 22 st. C do 27 st. C; chłodniej na północy od 18 st. C do 21 st. C. Wiatr na wschodzie słaby, zmienny; na pozostałym obszarze umiarkowany, na zachodnim wybrzeżu porywisty, z kierunków wschodnich. W czasie burz porywy wiatru do 80 km/h.

W nocy na przeważającym obszarze kraju zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami oraz z opadami deszczu, na południowym zachodzie także burze. Prognozowana wysokość opadów do 20 mm, lokalnie do 30 mm. Na północy i wschodzie zachmurzenie małe i umiarkowane i tam bez opadów. Temperatura minimalna od 12 st. C do 17 st. C, tylko na Suwalszczyźnie, Pomorzu Wschodnim i w rejonie Zalewu Wiślanego od 8 st. C do 11 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, na wybrzeżu zachodnim porywisty, w południowej połowie kraju z kierunków południowych i zachodnich, w północnej z kierunków wschodnich. W czasie burz porywy wiatru do 65 km/h. W Karpatach wiatr w porywach do 70 km/h.

Prognoza pogody na poniedziałek

W poniedziałek na przeważającym obszarze zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i opadami deszczu, na południu kraju także burze. Możliwy grad. Miejscami opady o natężeniu umiarkowanym. Prognozowana wysokość opadów do 20 mm, lokalnie do 25 mm. Na krańcach północnych zachmurzenie małe i umiarkowane i tam bez opadów. Temperatura maksymalna od 17 st. C do 23 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, na wybrzeżu okresami dość silny, miejscami w porywach do 55 km/h, na wschodzie i północy z kierunków wschodnich, a na południowym zachodzie północno-zachodni. W czasie burz porywy wiatru do 60 km/h. W Karpatach wiatr w porywach do 70 km/h.

W niedzielę w Warszawie zachmurzenie przeważnie umiarkowane. Temperatura maksymalna 24 st. C. Wiatr słaby, zmienny, pod wieczór przechodzący na wschodni.

W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Okresami opady deszczu. Temperatura minimalna 15 st. C. Wiatr słaby, wschodni i północno-wschodni.

W poniedziałek w stolicy zachmurzenie duże. Opady deszczu, okresami o umiarkowanym natężeniu. Prognozowana suma opadów do 20 mm. Temperatura maksymalna około 17 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, chwilami porywisty, wschodni i północno-wschodni.