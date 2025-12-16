Nie mam co do tego żadnych wątpliwości. Są na to widoki - odpowiedział w Porannej rozmowie w RMF FM Marcin Kierwiński, pytany o ewentualną delegalizację partii Grzegorza Brauna. Szef MSWiA mówił o podstawach do wydania takiej decyzji.

Grzegorz Braun / Wojciech Olkuśnik / East News

Marcin Kierwiński, szef MSWiA, w Porannej rozmowie RMF FM nie wykluczył delegalizacji partii Grzegorza Brauna - Konfederacji Korony Polskiej.

Minister podkreślił, że są podstawy do rozważenia takiej decyzji, wskazując na szerzenie nienawiści, agresji oraz wypowiedzi sprzeczne z polską racją stanu.

Kierwiński zaznaczył, że odpowiedzialność za atmosferę agresji wobec Ukraińców i innych obcokrajowców ponoszą "bardzo skrajni politycy prawicowi", wśród których wymienił ugrupowanie Grzegorza Brauna.

Chcesz być na bieżąco? Odwiedź stronę główną RMF24.pl .

Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Kierwiński o tunelach pod polską granicą z Białorusią

W Porannej rozmowie w RMF FM Marcin Kierwiński mówił o atmosferze agresji wobec Ukraińców i w ogóle obcokrajowców, za którą jego zdaniem odpowiadają "bardzo skrajni politycy prawicowi".

Kierwiński: Zagrażają polskiej racji stanu

Nie chcę podciągać wszystkich, bo są tacy prawicowi politycy, którzy zachowują się w tych kwestiach normalnie. Natomiast na pewno ugrupowanie pana Brauna w tym przoduje. Na pewno niektórzy politycy Konfederacji, tak jak niektórzy politycy PiS-u, żeby było jasne, też - powiedział szef MSWiA.

Dla mnie jest oczywiste, że tacy politycy jak pan Braun nie powinni mieć miejsca w polskim życiu społecznym. To są politycy, którzy zagrażają polskiej racji stanu i każdy jest lepszy od rusofila - mówił gość RMF FM.

Minister nawiązał też do wypowiedzi prezydenta Karola Nawrockiego, który stwierdził, że Donald Tusk szkodzi Polsce bardziej niż Grzegorz Braun.

Mimo że lata świetlne mnie dzielą z panem Nawrockim, z panem Kaczyńskim, to nigdy nie pozwoliłbym sobie na taką sugestię, taką wypowiedź jak pan prezydent Nawrocki. Wie pan, co trzeba mieć w głowie, aby, aby porównywać tak naprawdę gościa, który głosi nienawiść, zwykły hejt, z polskim premierem - powiedział Kierwiński.

Delegalizacja partii Grzegorza Brauna?

Tomasz Terlikowski dopytywał, czy realny jest scenariusz delegalizacji Konfederacji Korony Polskiej - partii Grzegorza Brauna.

Tak. Nie mam co do tego żadnych wątpliwości. Natomiast ja jestem urzędnikiem państwowym, nie jestem od tego, żeby jednoznacznie stwierdzać, czy będzie, czy nie, bo to są wyroki sądów, trybunałów - powiedział minister. Jest na to, nie chcę powiedzieć szansa, są na to widoki. Może tak to określmy - dodał.

Co miałoby być podstawą decyzji o delegalizacji partii Brauna? Kłamstwa, jeżeli chodzi o polską historię, szerzenie nienawiści, agresji, mowa nienawiści i wypowiedzi także sprzeczne z polską racją stanu - powiedział szef MSWiA.