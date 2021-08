Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej utrzymał ostrzeżenie przed suszą hydrologiczną w części województwa wielkopolskiego i lubuskiego w związku z utrzymującym się niskim stanem wody na Noteci.

Zdjęcie ilustracyjne / Pixabay

Alert dotyczy obszarów położonych wokół Noteci w województwie wielkopolskim i lubuskim.



Według Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej prawdopodobieństwo wystąpienia suszy hydrologicznej w tej części Polski wynosi 90 proc.



Jak przekazał IMGW, "w związku z występującymi niskimi przepływami wody", w kolejnych dniach na terenie województwa wielkopolskiego, na obszarze przyrzecza Noteci środkowej i dolnej, "spodziewane jest dalsze utrzymywanie się przepływów wody poniżej SNQ (średniej z najmniejszych przepływów rocznych - przyp. red.)".



Ostrzeżenie dotyczy też przyrzecza Noteci środkowej i dolnej na terenie województwa lubuskiego.



Ostrzeżenie przed suszą hydrologiczną. Co to znaczy?

Ostrzeżenia o suszy hydrologicznej wydawane są w sytuacji, gdy aktualne lub prognozowane wartości przepływu na stacjach wodowskazowych uznanych za reprezentatywne, układają się poniżej SNQ przez minimum 10 dni w co najmniej trzech sąsiednich obszarach hydrologicznych.

W ostrzeżeniu przed suszą hydrologiczną nie jest określany stopień zagrożenia.

Prognoza pogody na sobotę

W sobotę rano na wschodzie, południowym wschodzie i nad morzem pojawiać się mogą przelotne opady deszczu, natomiast w górach możliwe są burze - powiedziała synoptyk IMGW Ewa Łapińska. Na zachodzie kraju temperatura w dzień wyniesie do 25 stopni Celsjusza.



Na zachodzie oraz w centrum Polski będzie raczej pogodnie. Jeszcze rano na wschodzie i na południowym wschodzie mogą pojawiać się przelotne opady deszczu. Nad morzem też gdzieniegdzie może być przelotny deszcz, ale to będzie słaby, krótkotrwały deszcz - zaznaczyła.



Najzimniej będzie nad morzem i na Podhalu, gdzie temperatury oscylować będą wokół 18 stopni Celsjusza. Nieco cieplej będzie na Suwalszczyźnie, gdzie termometry pokażą ok. 20 st. C. W centrum kraju będzie ok. 22 stopni, a na zachodzie - 25 stopni Celsjusza.

W górach mogą pojawić się burze. Nie powinny być gwałtowne, ale może zagrzmieć i popadać - powiedziała synoptyk.