Na Alei Krasińskiego 9 w centrum Krakowa doszło do poważnej awarii wodociągowej. Część mieszkańców ulicy nie ma bieżącej wody, a kierowcy muszą się liczyć ze sporymi utrudnieniami.

W kierunku Kleparza utworzyły się duże korki. Przejazd możliwy jest teraz tylko jednym pasem. "Możliwe są bardzo poważne utrudnienia komunikacyjne w tym obszarze Krakowa" - przekazało w komunikacie miasto.

Do awarii wodociągowej doszło wczoraj w miejscu, gdzie łączą się rury wodociągowe. Po jej usunięciu, doszło do kolejnego rozszczelnienia i woda zaczęła wypływać na jezdnie.

Na miejscu awarii jest policja, a miejskie służby próbują usunąć usterkę. Wodociągi Miasta Krakowa podają, że sytuacja powinna wrócić do normy około godziny 13:00.

Bez wody jest kilka okolicznych kamienic. Wodociągi podstawiły dla mieszkańców beczkowóz.