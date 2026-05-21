Tragiczne wydarzenia w Mountainair w stanie Nowy Meksyk wstrząsnęły lokalną społecznością. Po kontakcie z nieznaną substancją zmarły trzy osoby, a ponad dwudziestu ratowników medycznych i strażaków trafiło do szpitala z objawami zatrucia. Władze podkreślają, że źródło zagrożenia wciąż nie zostało ustalone, ale śledczy wykluczyli zatrucie tlenkiem węgla i gazem ziemnym.

Do tragedii, o której informowały w środę amerykańskie media, doszło w Mountainair, na wschód od Albuquerque, największego miasta Nowego Meksyku. Policja stanowa przekazała, że służby ratunkowe zostały wezwane na miejsce w związku z podejrzeniem przedawkowania narkotyków. Na miejscu zastano cztery nieprzytomne osoby - trzy z nich zmarły, a czwarta trafiła do szpitala.

Ratownicy medyczni i strażacy, którzy weszli do budynku, zaczęli odczuwać silne nudności, zawroty głowy i wymioty po kontakcie z niezidentyfikowaną substancją. Do jednego ze szpitali przewieziono 23 osoby, głównie ratowników. Część z nich nie wykazywała objawów zatrucia i po badaniach została wypisana do domów. Opuszczający placówkę medyczną musieli pozostawić na miejscu wszystkie przedmioty osobiste, w tym okulary i biżuterię.

Funkcjonariusz policji stanowej Wilson Silver przekazał, że dwoje ratowników znajduje się w stanie ciężkim. Szef służb ratowniczych w Mountainair, Josh Lewis, który jako pierwszy wszedł do budynku, spędził noc w szpitalu na obserwacji.

Antonette Alguire z ochotniczej straży pożarnej w Mountainair, która brała udział w reanimacji jednej z ofiar, nie kryje emocji. Chyba będziemy musieli zacząć zakładać kombinezony ochronne na takie wezwania i używać aparatów tlenowych. Dochodzimy do punktu, w którym musimy żyć w strachu, nawet ratując ludzkie życie - powiedziała.

Wciąż nie wiadomo, co to za substancja

Burmistrz Mountainair, Peter Nieto, poinformował w rozmowie z Associated Press, że śledczy wykluczyli zatrucie tlenkiem węgla oraz gazem ziemnym. Nie wiedzą, czy to narkotyki. Nie wiedzą, czy to coś innego. Nie wiedzą, czy to mieszanka obu tych rzeczy - podkreślił.

Policja stanowa uspokaja, że substancja najprawdopodobniej przenosi się wyłącznie przez bezpośredni kontakt i nie stanowi zagrożenia dla mieszkańców. Wszystkie dotychczasowe ustalenia wskazują jednak na substancje odurzające jako prawdopodobną przyczynę śmierci.

Nowy Meksyk w czołówce smutnych statystyk

Według danych federalnych Centrów Kontroli i Prewencji Chorób (CDC), Nowy Meksyk odnotował w 2024 roku czwarty najwyższy wskaźnik zgonów z przedawkowania w USA - życie straciło wówczas 775 osób.

Burmistrz Mountainair zapowiedział, że lokalny ratusz może zostać tymczasowo zamknięty ze względu na obciążenie psychiczne pracowników po tej tragedii. "Uzależnienia i nadużywanie substancji to problemy dotykające społeczności w całym naszym stanie i kraju. Trwała zmiana wymaga wsparcia rodziny, odpowiedzialności, edukacji, a co najważniejsze - osób gotowych przyjąć pomoc" - napisał w mediach społecznościowych.