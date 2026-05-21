Na okupowanym przez Rosję obszarze Ukrainy Siły Systemów Bezzałogowych (SBS) i Służba Bezpieczeństwa Ukrainy przeprowadziły spektakularną operację. Ukraińcy uderzyli w obiekt, w którym szkoleni są rosyjscy operatorzy dronów, produkowana jest amunicja i części do bezzałogowców. Zginęło 65 kadetów.

Podczas operacji zniszczono nie tylko budynki produkcyjne i warsztatowe, ale również cztery pojazdy opancerzone typu Tigr, które znajdowały się na miejscu w celu naprawy. "Wszystkie pojazdy uległy zniszczeniu. Zginął również dowódca szkoły - podpułkownik o pseudonimie ‘Buryj’. Łączne straty osobowe wynoszą co najmniej 65 osób" - przekazała służba prasowa SBS.

Podkreśla się, że oprócz personelu i sprzętu zniszczono również zapasy amunicji oraz komponenty służące do produkcji systemów bezzałogowych.

W piwnicach była amunicja, to spotęgowało efekt ataku

Dowódca SBS Ukrainy, Robert "Madiar" Browdi, poinformował, że operacja specjalna nosiła kryptonim "Śnieg Achmata". W jej wyniku zlikwidowano 65 kadetów sił specjalnych z 78. pułku sił specjalnych "Siewier-Achmat", który należy do Centrum Rosyjskiej Akademii Nauk Rakietowych i Artyleryjskich. Do ataku doszło w miejscowości Śnieżne, na terenie okupowanego przez Rosję obwodu donieckiego. Przeprowadzono 11 uderzeń "średniego zasięgu" z użyciem głowic bojowych o masie 100 kilogramów.

Browdi podkreślił, że cała akcja była starannie przygotowana i koordynowana przez Centrum Uderzeń Głębokich SBS we współpracy z wywiadem 1. oddziału SBS oraz Służbą Bezpieczeństwa Ukrainy.

Główny dwupiętrowy kompleks o powierzchni 2484 metrów kwadratowych mieścił halę montażową bezzałogowych statków powietrznych i zakład produkcji głowic bojowych, a także pomieszczenia mieszkalne dla personelu - powiedział Brovdi, dodając, że podziemne magazyny amunicji spotęgowały zniszczenia.

Amunicja przechowywana w piwnicach wywarła wrażenie na osobach obecnych na miejscu - powiedział, dodając, że na terytoriach okupowanych rozmieszczono trzy takie ośrodki szkoleniowe Rosyjskiej Akademii Nauk Rakietowych i Artyleryjskich, z których dwa "na razie" nadal działają.

Ofensywa dronowa

Portal Kyiv Post przypomina, że atak jest elementem szerszej eskalacji ukraińskiej kampanii z użyciem dronów. 17 maja Siły Systemów Bezzałogowych poinformowały o zakończeniu 48-godzinnej, skoordynowanej ofensywy powietrznej, podczas której przeprowadzono 186 ataków na 46 ważnych rosyjskich celów wojskowych i morskich w różnych regionach.

Jak przekazał dowódca USF, Robert "Madyar" Brovdi, operacja objęła ataki zarówno na terytorium Rosji, jak i na terenach okupowanych. Celem były stanowiska dowodzenia, centra logistyczne, systemy obrony powietrznej oraz infrastruktura morska.

Wśród zaatakowanych obiektów znalazły się m.in. patrolowiec klasy Svetlyak w bazie nad Morzem Kaspijskim w Dagestanie, system obrony powietrznej Tor-M2 w obwodzie ługańskim, chroniony węzeł komunikacyjny Floty Czarnomorskiej na okupowanym Krymie, a także liczne stanowiska dowodzenia i obiekty logistyczne w obwodach donieckim, ługańskim i zaporoskim. Kampania zakłóciła również dostawy paliwa, funkcjonowanie sieci komunikacyjnych oraz infrastrukturę portową.