Wstrząsające zdarzenie w podwarszawskich Ząbkach. Prokuratura Rejonowa w Wołominie wszczęła śledztwo w sprawie śmierci 2-letniego dziecka w sąsiedztwie jednego ze żłobków. Rodzina malucha oraz opiekunki zostały objęte wsparciem psychologicznym. Śledczy intensywnie pracują nad wyjaśnieniem wszystkich okoliczności tego dramatycznego zdarzenia.

Do tragedii doszło w środę po godzinie 16:00 w sąsiedztwie jednego ze żłobków w Ząbkach pod Warszawą .

Jak wynika z dotychczasowych ustaleń, mimo natychmiastowej akcji reanimacyjnej, życia 2-latka nie udało się uratować.

Jak informuje reporter RMF FM Michał Dobrołowicz, w związku z tym dramatycznym wydarzeniem, zarówno rodzina zmarłego dziecka, jak i opiekunki ze żłobka, otrzymali profesjonalną pomoc psychologiczną.

Prokuratura wszczyna śledztwo

Prokuratura Rejonowa w Wołominie wszczęła śledztwo mające na celu wyjaśnienie wszystkich okoliczności śmierci dziecka. Na dziś zaplanowano także przesłuchania kolejnych świadków.

Kluczową kwestią jest ustalenie, pod czyją opieką znajdowało się dziecko w momencie tragedii.