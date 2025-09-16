Ostrzeżenie przed burzami i intensywnymi opadami m.in. dla Małopolski, Podkarpacia, części Opolszczyzny czy Śląska wydał Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Od rana potężna ulewa przechodzi w okolicach Krakowa. Na małopolskim odcinku A4 są problemy z przejazdem, o czym informujecie nas, dzwoniąc na Gorącą Linię RMF FM. Alerty pierwszego stopnia przed burzami obowiązują też na Mazurach.

/ Shutterstock

Burze i ulewy przechodzą od wczesnego poranka m.in. nad Małopolską. IMGW wydał alerty pierwszego stopnia.

"Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 mm do 35 mm oraz porywy wiatru do 75 km/h. Lokalnie grad" - informują synoptycy. Alerty w województwie małopolskim obowiązują we wtorek do godz. 11:00.

Kierowcy informują o fatalnych warunkach drogowych. Problemy z przejazdem są m.in. na opolskim odcinku A4 - na wysokości miejscowości Prószków między węzłami Opole Południe - Opole Zachód. Tam auto wypadło z drogi, ranna została jedna osoba.

W wielu miejscach na A4 z powodu intensywnych opadów stoi woda i łatwo wpaść w poślizg. Warto zwolnić.

IMGW ostrzega także przed intensywnymi opadami deszczu w województwie podkarpackim. Tam alerty obowiązują do godz. 18:00.

Aktualne ostrzeżenia meteorologiczne - 16.09.2025, godz. 6:00 / IMGW / Materiały prasowe

Portal Bochnia112 poinformował, że ok. godziny 5:40 na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej 967 w Siedlcu z drogą w kierunku Nieszkowic Małych doszło do kolizji samochodu ciężarowego z osobowym. "Brak osób poszkodowanych. Wciąż trwają utrudnienia w ruchu na miejscu zdarzenia" - podano.

Ostrzeżenie przed burzami obowiązuje już także w całym woj. warmińsko-mazurskim. Tam prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 15 mm do 25 mm oraz porywy wiatru do około 75 km/h. Lokalnie możliwy będzie grad.

Na północy kraju, w części województwa pomorskiego i zachodniopomorskiego - z wyjątkiem Koszalina i Słupska - obowiązują ostrzeżenia pierwszego stopnia przed silnym wiatrem.

