Nowym rzecznikiem dyscyplinarnym sędziów sądów powszechnych została Joanna Raczkowska - sędzia Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa. Jej pierwszym zadaniem ma być usunięcie z biura rzecznika - obsługiwanego przez KRS - odwołanych rzeczników dyscyplinarnych, mianowanych w 2018 r. przez Zbigniewa Ziobrę.

Nowym rzecznikiem dyscyplinarnym sędziów sądów powszechnych została Joanna Raczkowska / Shutterstock

Jako pierwszy informację o tym, że Raczkowska została nowym sędziowskim rzecznikiem dyscyplinarnym, podał portal OKO.press. Informację tę potwierdziła PAP rzeczniczka ministra sprawiedliwości Karolina Wasilewska.

Raczkowska jest sędzią Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa; pracuje w Wydziale Karnym.

Według OKO.press, pierwszym zadaniem Raczkowskiej ma być usunięcie z biura rzecznika - obsługiwanego przez Krajową Radę Sądownictwa - odwołanych rzeczników dyscyplinarnych, mianowanych w 2018 r. przez Zbigniewa Ziobrę: Piotra Schaba, Przemysława Radzika i Michała Lasotę. Portal podkreślił też, że sędzia Raczkowska "za rządów PiS angażowała się w obronę niezależności wymiaru sprawiedliwości".

Kolejna odsłona sporu

W ubiegłym tygodniu wiceszef MS Dariusz Mazur poinformował, że - zgodnie z zarządzeniem ministra sprawiedliwości - obsługę administracyjną sędziowskiego rzecznika dyscyplinarnego i jego zastępcy może zapewnić, poza Krajową Radą Sądownictwa, również Sąd Okręgowy Warszawa-Praga. Mazur we wpisie na platformie X podkreślił, że "bezprawna odmowa dostępu do biura rzecznika w siedzibie Krajowej Rady Sądownictwa nie może paraliżować pracy rzeczników". Jednocześnie wiceminister zapewnił, że pomimo tego tymczasowego rozwiązania, docelowo rzecznik i jego zastępca będą urzędowali w siedzibie KRS przy ul. Rakowieckiej 30 w Warszawie".

Opublikowane zarządzenie było kolejną odsłoną sporu o sędziowskich rzeczników dyscyplinarnych. W kwietniu br. ówczesny minister sprawiedliwości Adam Bodnar z funkcji rzecznika dyscyplinarnego sędziów sądów powszechnych odwołał Piotra Schaba, a także jego zastępcę Przemysława Radzika.

Z kolei nowy minister Waldemar Żurek, wkrótce po objęciu urzędu w końcu lipca br., odwołał drugiego z zastępców rzecznika dyscyplinarnego Michała Lasotę. Sędziowie ci uważają dokonane przez MS odwołania za bezprawne, a także zajmują biuro w siedzibie KRS, nie przekazują akt dyscyplinarnych i w dalszym ciągu podają się za rzeczników.

Powołanie Mariusza Ulmana

W połowie lipca br. Bodnar powołał na rzecznika dyscyplinarnego sędziów sędziego Sądu Rejonowego w Nysie Mariusza Ulmana, na jego zastępcę wyznaczono wówczas sędziego Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Północ Tomasza Ładnego.

W ostatnim czasie sędzia Ulman poinformował jednak o swojej rezygnacji z funkcji rzecznika dyscyplinarnego. "Informuję, że ze względów osobistych (rodzinnych) złożyłem rezygnację z zajmowanej funkcji rzecznika dyscyplinarnego sędziów sądów powszechnych" - oświadczył.