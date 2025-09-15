4806 zł - tyle od stycznia 2026 roku wyniesie minimalne wynagrodzenie za pracę. Minimalna stawka godzinowa wyniesie z kolei 31,40 zł. Rozporządzenie Rady Ministrów podpisane przez premiera Donalda Tuska opublikowano w Dzienniku Ustaw.

/ Shutterstock

Najniższa krajowa 2026 – pensja około 3 milionów pracowników wzrośnie

W poniedziałek po południu w Dzienniku Ustaw opublikowano podpisane przez premiera Donalda Tuska rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w przyszłym roku.

Płaca minimalna wyniesie 4806 zł brutto, a minimalna stawka godzinowa 31,40 zł brutto. Rozporządzenie wchodzi w życie 1 stycznia 2026 roku. Ta decyzja ma kluczowe znaczenie dla milionów Polaków, którzy otrzymują wynagrodzenie na poziomie najniższej krajowej - oznacza to realny wzrost zarobków dla około 3 milionów pracowników.

Jak ustalana jest płaca minimalna?

Proces ustalania wysokości płacy minimalnej i stawki godzinowej jest kilkuetapowy i obejmuje negocjacje z partnerami społecznymi. Zgodnie z ustawą, coroczny wzrost płacy minimalnej nie może być niższy niż prognozowany wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych. Jeśli w pierwszym kwartale roku płaca minimalna jest niższa niż połowa średniego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, wzrost musi być dodatkowo powiększony o dwie trzecie prognozowanego realnego przyrostu PKB.