"Ponieważ dyplomacja nie przyniosła żadnych efektów, zwracam się publicznie do prezydentów Karola Nawrockiego i Wołodymyra Zełenskiego o bezpośrednią i szczerą rozmowę" - napisał w mediach społecznościowych premier Donald Tusk.
- W kwietniu 2023 roku prezydent Andrzej Duda odznaczył Wołodymyra Zełenskiego Orderem Orła Białego za zasługi w pogłębianiu relacji Polski z Ukrainą i obronę praw człowieka.
- Pod koniec maja 2026 prezydent Ukrainy nadał nazwę "Bohaterów UPA" jednej z jednostek wojskowych, co wzbudziło krytykę w Polsce.
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Kapituła Orderu Orła Białego w poniedziałek ma zająć się m.in. propozycją prezydenta Karola Nawrockiego w sprawie odebrania Orderu prezydentowi Ukrainy Wołodymyrowi Zełenskiemu, w związku z nazwaniem jednej z jednostek wojskowych imieniem "Bohaterów UPA".
W poniedziałek przed południem wpis w tej sprawie na platformie X zamieścił Donald Tusk.
"Ponieważ dyplomacja nie przyniosła żadnych efektów, zwracam się publicznie do prezydentów Karola Nawrockiego i Wołodymyra Zełenskiego o bezpośrednią i szczerą rozmowę" - napisał premier.
"Zanim emocje zrujnują naszą solidarność, która narodziła się w obliczu rosyjskiego zagrożenia. Współpraca leży w interesie obu naszych państw i narodów, a konflikt w interesie Moskwy. To chyba oczywiste dla nas wszystkich" - podkreślił szef rządu.