Od 1 września 2026 roku wszyscy prosumenci korzystający z sieci TAURON Dystrybucja przejdą na miesięczny system rozliczeń energii. Oznacza to koniec prognozowanych rachunków i rozliczanie wyłącznie na podstawie rzeczywistego zużycia oraz produkcji energii odczytanej z liczników.

Od września 2026 TAURON wprowadza miesięczne rozliczenia energii dla wszystkich prosumentów (Zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

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Zmiana ma sprawić, że rachunki staną się prostsze i bardziej przejrzyste - obiecuje spółka. Klienci będą mogli na bieżąco śledzić swoje wydatki na energię oraz szybciej zauważać zmiany w zużyciu prądu.

Nowelizacja dotyczy zarówno prosumentów rozliczających się w systemie net-billing jak i po staremu czyli net-metering - zaznacza portal muratordom.pl.

Według TAURON Dystrybucja nowe rozwiązanie jest możliwe dzięki licznikom zdalnego odczytu. Firma zapowiada, że w przyszłości podobny model rozliczeń będzie stopniowo wprowadzany także dla kolejnych grup odbiorców energii.

Prosumenci to osoby lub firmy, które nie tylko zużywają energię elektryczną, ale także sama ją produkują. Najczęściej chodzi o właścicieli instalacji fotowoltaicznych (paneli słonecznych) zamontowanych na dachu domu lub budynku.

Pierwsze rachunki mogą zaskoczyć

Renata Szczepaniak, rzeczniczka prasowa TAURON Dystrybucji zwraca uwagę, że pierwsze faktury po zmianie mogą różnić się od dotychczasowych. Będzie to efekt przejścia z prognoz na rzeczywiste dane pomiarowe.

W kolejnych miesiącach wysokość rachunków ma bardziej odzwierciedlać sezonowość produkcji energii z instalacji fotowoltaicznych. W praktyce oznacza to, że zimą opłaty mogą być wyższe, a latem niższe.

Dodatkowo prosumenci otrzymają fakturę końcową rozliczającą energię zużytą do 31 sierpnia 2026 roku. Dokument ten pojawi się w podobnym terminie co pierwsza miesięczna faktura, dlatego klienci powinni przygotować się na otrzymanie dwóch rozliczeń w krótkim odstępie czasu.

eLicznik pomoże kontrolować zużycie

TAURON zachęca prosumentów do korzystania z aplikacji eLicznik. Narzędzie ma umożliwiać podgląd aktualnych danych pomiarowych i analizę zużycia energii z miesiąca na miesiąc. W nowym systemie ma ono pomóc lepiej kontrolować domowy bilans energetyczny i przewidywać wysokość rachunków.

Zmiana obejmie wszystkich prosumentów

Część klientów już korzysta z miesięcznych rozliczeń - są to osoby, które zostały przyłączone do sieci od 1 stycznia 2026 roku. Od września nowy system obejmie również wszystkich wcześniejszych prosumentów.

Najważniejsze dla klientów jest to, że zmiana zostanie przeprowadzona automatycznie. Nie trzeba składać żadnych wniosków ani podejmować dodatkowych działań.