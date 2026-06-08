Pająk o wyglądzie wampira i jadowitych szczękach błyskawicznie opanowuje kolejne rejony Niemiec. Gatunek Nosferatu, który dotychczas kojarzony był wyłącznie z ciepłym południem Europy, dotarł już nawet nad Bałtyk tuż przy polskiej granicy. Choć jego potężne szczęki potrafią przebić ludzką skórę, eksperci uspokajają.

Pająk Nosferatu coraz częściej spotykany w Niemczech. Jakie zagrożenie stanowi? Gdzie można go zobaczyć? / Shutterstock

Pająk Nosferatu, niegdyś znany głównie z południa Europy, teraz szturmem zdobywa Niemcy, w tym północne rejony blisko polskiej granicy.

Nosferatu świetnie radzi sobie w chłodniejszym klimacie, zimą wchodzi do domów, a jego ukąszenia są rzadkie i niegroźne - bardziej jak ukłucie owada.

W Polsce pająki nie stanowią poważnego zagrożenia, a większość gatunków pełni ważną rolę w ekosystemie, pomagając zwalczać szkodniki.

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Pająk Nosferatu (Zoropsis spinimana) to gatunek, który jeszcze kilkanaście lat temu znany był głównie z południa Europy. Dziś można go spotkać niemal w całych Niemczech, włącznie z północnymi landami, takimi jak Meklemburgia-Pomorze Przednie czy Szlezwik-Holsztyn. Według ekspertów z organizacji ochrony środowiska, pająk ten zadomowił się już nawet w tych rejonach, gdzie do niedawna nie był obecny. Jego obecność potwierdzają liczne zgłoszenia i zdjęcia mieszkańców.

Od pierwszego odnotowania obecności tego gatunku w Niemczech w 2005 roku, Nosferatu bardzo szybko rozprzestrzenił się na kolejne obszary. Początkowo był spotykany głównie na południu kraju, jednak z czasem zaczął pojawiać się także nad Bałtykiem. W 2022 roku zaobserwowano go po raz pierwszy w Meklemburgii-Pomorzu Przednim, choć początkowo był to pojedynczy przypadek związany z przypadkowym przywiezieniem pająka w bagażu. Obecnie doniesienia o jego obecności płyną już regularnie z różnych części kraju, w tym z wysp Rugia i Uznam, a także z Lubeki, gdzie na stałe zagościł w przestrzeni miejskiej.

Obecność pająka Nosferatu jest dokumentowana przez mieszkańców Niemiec. Każdego roku notuje się od 3000 do 5000 zgłoszeń popartych fotografiami. Wiosną tego roku liczba obserwacji była szczególnie wysoka - w okresie od stycznia do maja przesłano ponad 2500 zdjęć. Eksperci zachęcają do dalszego zgłaszania przypadków spotkania z tym gatunkiem, co umożliwia dokładniejsze monitorowanie jego populacji i rozprzestrzeniania się.

Czy pająk Nosferatu jest groźny dla człowieka?

Pająk Nosferatu doskonale radzi sobie nawet w surowszym, północnym klimacie. Zimą chętnie zasiedla ogrzewane domy i mieszkania, gdzie znajduje dogodne warunki do życia. Jest aktywny głównie nocą, a dzięki solidnej budowie ciała, jadowitym szczękom i zręczności potrafi polować na stosunkowo dużą zdobycz. Ciało dorosłego osobnika osiąga długość od 1 do 2 cm, a rozpiętość odnóży może sięgać nawet 5 cm. Charakterystyczny wzór na przedniej części ciała przywodzi na myśl twarz wampira znanego z filmu Nosferatu, co nadało mu popularną nazwę.

Jednym z najczęściej zadawanych pytań jest to, czy obecność pająka Nosferatu stanowi zagrożenie dla ludzi. Choć jego jadowite szczęki są na tyle silne, by przebić ludzką skórę, ukąszenia zdarzają się bardzo rzadko i mają łagodny przebieg, porównywalny do użądlenia przez owada.

Eksperci podkreślają, że nawet w przypadku ukąszenia nie ma powodów do niepokoju - objawy ograniczają się zwykle do miejscowego zaczerwienienia i krótkotrwałego bólu. Pająk wykorzystuje jad głównie do polowania, a nie do obrony przed człowiekiem.

Polskie lasy - dom dla setek niegroźnych pająków

W kontekście ekspansji nowych gatunków warto przypomnieć, że w Polsce nie występują pająki, które mogłyby stanowić istotne zagrożenie dla zdrowia człowieka. Nawet te uznawane za "jadowite" wykorzystują jad wyłącznie do zdobywania pożywienia. Ukąszenia polskich pająków są niezwykle rzadkie i mają łagodny przebieg, nie różnią się pod względem objawów od ugryzienia przez owada.

Polskie lasy są domem dla setek gatunków pająków, z których większość jest zupełnie niegroźna, a wiele z nich pełni ważną rolę w ekosystemie. Najbardziej rozpoznawalne to krzyżaki, które budują symetryczne sieci, oraz skakuny - niewielkie, fotogeniczne pająki o dużych oczach, które aktywnie polują na swoje ofiary.

Choć wiele osób odczuwa niepokój na widok pająków, warto pamiętać, że są one naszymi sprzymierzeńcami w walce z owadami. Regulują liczebność szkodników, przyczyniają się do zachowania równowagi w przyrodzie i wspierają bioróżnorodność. Zmiany klimatu mogą sprzyjać pojawianiu się nowych gatunków, jednak proces ten jest stopniowy i stale monitorowany przez naukowców.