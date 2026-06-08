Porody domowe z refundacją NFZ? Minister zdrowia powołał specjalny zespół do spraw domów narodzin i porodów domowych. Zadaniem ekspertów będzie przygotowanie zasad funkcjonowania oraz standardów bezpieczeństwa dla porodów poza szpitalem.

Ministerstwo planuje zmiany dotyczące porodów rodzinnych / Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Minister zdrowia powołał zespół ds. domów narodzin i porodów domowych.

Porody domowe mają być finansowane przez NFZ.

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Zgodnie z zarządzeniem ministra zadaniem zespołu do spraw domów narodzin i porodów domowych "jest przygotowanie i przekazanie ministrowi właściwemu do spraw zdrowia propozycji rozwiązań systemowych zapewniających możliwości finansowania ze środków publicznych domów narodzin i porodów domowych z określeniem zasad ich funkcjonowania zapewniających bezpieczeństwo matki i dziecka w porodzie pozaszpitalnym".

Skład zespołu

Przewodniczącą zespołu ma zostać prof. Grażyna Iwanowicz-Palus, konsultant krajowa w dziedzinie pielęgniarstwa ginekologiczno-położniczego.

Do zespołu powołano także prof. Ewę Wender-Ożegowską, konsultant krajową w dziedzinie położnictwa i ginekologii, położne: Karolinę Kardasz, Dorotę Fryc, Barbarę Baranowską, położne rodzinne: Ewę Janiuk, Katarzynę Dąbrowską-Kuczyńską. Organizacje pozarządowe będą reprezentować: Joanna Pietrusiewicz, prezes Fundacji Rodzić po Ludzku oraz Anna Furmaniuk, wiceprezes Fundacji Matecznik.

W zespole mają zasiąść także: Grażyna Bączek, dyrektor ds. Położnych i Pielęgniarek Centrum Medycznego "Żelazna" sp. z o.o. oraz Edyta Dzierżak-Postek, kierownik Przyszpitalnego Domu Narodzin Centrum Medycznego "Żelazna" sp. z o.o., Wojciech Puzyna, prezes Centrum Medycznego "Żelazna" sp. z o.o.

W pracach zespołu mają także uczestniczyć przedstawiciele Narodowego Funduszu Zdrowia, Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, Departamentu Analiz i Strategii w Ministerstwie Zdrowia, Departamentu Równości w Zdrowiu w Ministerstwie Zdrowia oraz sekretarz zespołu - przedstawiciel Departamentu Analiz i Strategii w Ministerstwie Zdrowia.

Kiedy zespół rozpocznie prace?

Pierwsze posiedzenie zespołu ma zostać zwołane przez przewodniczącą nie później niż w ciągu 30 dni od wejścia w życie zarządzenia.

Zespół ma przekazać minister zdrowia propozycje rozwiązań systemowych dotyczących domów narodzin i porodów domowych nie później niż do końca marca 2027 r.