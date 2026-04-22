​Ponad 3 tys. mieszkańców mniejszych miejscowości w okolicy Jeleniej Góry na Dolnym Śląsku jest bez dostępu do wody pitnej z wodociągu. Stwierdzono w nim skażenie bakterią E. coli. Pracownicy czyszczą i odkażają instalację - podano w komunikacie służb sanitarnych.

Bakteria E. coli w próbce z wodociągu. Gdzie nie ma wody pitnej?

W środę powiatowy inspektor sanitarny w Jeleniej Górze przekazał, że w pobranej we wtorek próbce wody potwierdzono obecność bakterii Escherichia coli. Chodzi o wodociąg zaopatrujący mniejsze miejscowości w okolicy Jeleniej Góry w powiecie karkonoskim.

W związku z wykryciem bakterii E. coli, woda z wodociągu sieciowego Podgórzyn jest niezdatna w miejscowościach:

Podgórzyn;

Marczyce;

Staniszów;

Zachełmie: ul. Podzamcze;

Przesieka: ul. Dolina Czerwienia, ul. Droga do Wodospadu, ul. Kamienna, ul. Turystyczna nr 1, 2, 3 i 5, ul. Droga Turystyczna, ul. Przeskok, ul. Na Skałkach, ul. Spadzista, ul. Gliwicka, ul. Bukowy Gaj, ul. Brzozowe Wzgórze;

Sosnówka: ul. Liczyrzepy do nr 20, ul. Złoty Widok, ul. Szkolna, ul. Strażacka, ul. Wiosenna, ul. Tyrolska, ul. Zielona Dolina, ul. Karkonoska, ul. Ptasia, ul. Brzozowa, ul. Dębowa, ul. Jeleniogórska, ul. Jesienna.

Jak poinformowało Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, alert RCB został wysłany do odbiorców na terenie powiatu karkonoskiego.

Wodociąg zaopatruje ponad 3 tys. mieszkańców. Woda nie nadaje się do celów spożywczych, a także do mycia i kąpieli. Może być używana jedynie do urządzeń sanitarnych (WC). Gmina Podgórzyn dostarcza mieszkańcom wodę beczkowozami.