Chłopiec, zarzucając wędkę, wbił haczyk w twarz dziewczynki. Do zdarzenia doszło na polu namiotowym koło Pisza w województwie warmińsko-mazurskim. To jednak niejedyny wypadek, do którego doszło w długi weekend na Mazurach. W jednym z portów w Wilkasach nad jeziorem Niegocin chłopiec, jadąc hulajnogą, nie zauważył schodów i złamał nogę. Jego ojciec - widząc to - zemdlał.
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Dla ratowników Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego oraz załóg wodnych karetek długi weekend czerwcowy przy okazji Bożego Ciała był wyjątkowo pracowity. Odnotowano kilkanaście interwencji medycznych i technicznych. Jak informuje reporter RMF FM Piotr Bułakowski, pomoc była potrzebna nie tylko na wodzie.
Na polu namiotowym koło Pisza chłopiec - zarzucając wędkę - wbił haczyk w twarz dziewczynki. Potrzebna była interwencja medyczna. Z kolei w jednym z portów w Wilkasach nad jeziorem Niegocin jadący hulajnogą chłopiec nie zauważył schodów. Złamał nogę, a jego ojciec, widząc to, zemdlał. Ratownicy po przybyciu na miejsce i zaopatrzeniu złamania, wezwali helikopter LPR.
Sporo było też interwencji technicznych. Nawet mimo oznaczonych mielizn, niektórzy żeglarze wpadali m.in. na kamienie sztynorckie. Stanowią one jedną z najbardziej znanych i niebezpiecznych przeszkód nawigacyjnych dla żeglarzy na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich.
Mazurskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe poinformowało, że łącznie od początku czerwca odnotowano 9 interwencji, poszkodowanych zostało 14 osób, a do szpitala trafiła jedna; w dwóch przypadkach niezbędne były wspólne działania ze strażą pożarną, policją i zespołami ratownictwa medycznego, a w jednym z załogą Lotniczego Pogotowia Ratunkowego i również w jednym przypadku z Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym. Jeśli chodzi o statystyki Wodnego Zespołu Ratownictwa Medycznego, od początku tego miesiąca odnotowano 13 interwencji i 11 poszkodowanych. Do szpitala trafiły 4 osoby.