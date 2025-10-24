W Tatrach panują obecnie wyjątkowo trudne warunki do uprawiania turystyki. Tatrzański Park Narodowy informuje, że na szlakach zalega świeży śnieg, a miejscami są one śliskie i podtopione. Dodatkowo, w rejonach szczytowych widzialność ograniczają gęste chmury, co znacząco zwiększa ryzyko zabłądzenia. Przed trudnymi warunkami ostrzegają też Słowacy.

W Tatrach panują bardzo trudne warunki do uprawiania turystyki / Shutterstock

Po więcej aktualnych informacji zapraszamy na RMF24.pl

W Tatrach panują bardzo trudne warunki do uprawiania turystyki – informuje Tatrzański Park Narodowy.

TPN ostrzega, że "szlaki są miejscami nieprzetarte i oblodzone, a ich przebieg może być niewidoczny".

W takich warunkach poruszanie się po górach wymaga dużego doświadczenia w zimowej turystyce oraz odpowiedniego wyposażenia – raków, czekana i kasku.

Ratownicy apelują, by zrezygnować z wyjścia w góry.

Ostrzeżenia meteorologiczne i alerty

Według prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, w Tatrach powyżej 1200 m n.p.m. spodziewane są intensywne opady śniegu, które mogą zwiększyć pokrywę nawet o 15 cm.

Dla południowej Małopolski wydano ostrzeżenie meteorologiczne pierwszego stopnia dotyczące silnych opadów deszczu oraz możliwych gwałtownych wzrostów poziomu wód.

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa poinformowało w piątek rano o wydaniu alertu ostrzegającego mieszkańców powiatu tatrzańskiego przed intensywnymi opadami deszczu i możliwymi podtopieniami.