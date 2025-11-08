Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed gęstą mgłą. Alerty obejmą dziewięć województw i są ważne od godziny 20:00 w sobotę do 9:00 w niedzielę. Synoptycy przewidują, że w tym czasie widzialność miejscami może spaść nawet poniżej 200 metrów.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Gęsta mgła: Alerty dla 9 województw

Ostrzeżenia dotyczą województw zachodniopomorskiego i pomorskiego oraz części woj. wielkopolskiego, warmińsko-mazurskiego, lubuskiego, kujawsko-pomorskiego, śląskiego, małopolskiego i świętokrzyskiego. Prawdopodobieństwo wystąpienia gęstych mgieł wynosi 70 proc. na północy kraju i 80 proc. w południowych regionach objętych alertem. Na tych obszarach widzialność może być ograniczona do 200 metrów.

Alerty IMGW na noc z soboty na niedzielę / IMGW

Synoptyk IMGW Michał Kowalczuk wcześniej zapowiadał: W nocy z soboty na niedzielę niemal w całym kraju ponownie prognozowane są silne zamglenia i mgły, które ograniczą widzialność do około 100 m. Na południu Polski pojawią się także słabe opady deszczu. W niedzielę rano te opady będą przesuwać się w kierunku Mazowsza oraz wschodniej Polski.

Ostrzeżenie pierwszego stopnia oznacza warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych. Mogą one powodować straty materialne, a także stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia. Służby apelują do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności na drogach.

W związku z prognozowanymi mgłami należy dostosować prędkość jazdy do warunków panujących na drodze oraz pamiętać o zachowaniu bezpiecznego odstępu między innymi pojazdami. Istotne jest również włączenie świateł przeciwmgielnych i unikanie gwałtownych manewrów.